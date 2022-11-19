Türkiye, iklim değişikliğinde zirveye oynuyor

Huyum kurusun ne yapayım oldum olası bu çevre olaylarına duyarlıyımdır. Tüm çocukluğum boyunca ailem ve öğretmenlerim tarafından çevreye saygılı bir birey olarak yetiştirildim.Ama bizim zamanımızda çevrecilik sadece doğa sevgisi ve ortam temizliği olarak algılanıyordu.

Öyle sera gazı,emisyon,küresel ısınma veya karbon ayakizi gibi kavramlar daha hayatımıza girmemişti. Plastik torba veya pet şişe bile yoktu. Bakkaldan aldığımız şişeli içeceklerin depozito paralarını alabilmak için onları gözümüz gibi korurduk. Aslında ben iklim değişimi kavramıyla ilk kez 1997 yılında Japonya’nın Kyoto kentinde tanıştım.

Hürriyet Gazetesi Tokyo Temsilcisi olarak “Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik uluslararası ilk ve tek çerçeve olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesi Konferansını” takip ettim. Konferansta Türkiye’yi Çevre Bakanı İmren Aykut Temsil etmişti. İmren Hanım toplantı boyunca katılımcılalarla İngilizce konuşmaktan yorgun düştüğü anda yanıma gelir “Erdal, İngilizce konuşmaktan dilim şişti. Gel sana Türkçe anlatayım diyerek bana tüm konferansları özetlerdi. Tam 25 yıl sonra yine bir çevre etkinliğine katılmak için geçen hafta Mısır’a gittim. İklim değişikliği taraflar konferansı olarak tanımlayabileceğimiz Cop tolantılarının 27’ncisi bu yıl Mısır’ın Sharm el Sheikh kentinde yapıldı.

Bu sefer Türkiye’yi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum temsil etti. Vallahi 25 yılda köprünün altından çok sular akmış. Kyoto’da iklim konusunda izleyici olan Türkiye, Mısır’da COP 27’de söz sahibi önder ülkelerden biri haline gelmiş. Bakan Kurum ile görüşebilmek için BM yetkilileri ve katılımcı ülke Çevre Bakanları adeta sıraya girmiş bekliyorlardı. Bakan Kurum, genç ve enerji dolu olmanın avantajıyla bir toplantıdan ötekine koşturuyordu.

Türkiye, dünyayı kirleten gelişmiş ülkeler gibi bu iklim konusuna büyük önem veriyordu. Bakan Kurum ve ekibi insan üstü bir gayret ile çalışıyorlar. Bakan Kurum tüm dünya ülkelerinden gelen katılımcıların önünde Türkiye adına söz veriyor. Biz gezegenimizi korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bakan Kurum bu sözü bir devlet adamı olarak veriyor. 2040 yılına daha çok var. Kim öle kim kala demiyor. Benden sonra tufan diye konuları üstün körü geçiştirmiyor. Emin olun Türkiye bu iklim değişimi konusunda bir kaç sene içinde lider ülke konumuna gelir. Türkiye şimdiden 2026 yılında yapılacak COP31’e adaylığını açıkladı.

Türkiye Mısır ilişkileri normalleşme yolunda süratle ilerlerken Türkiye İklim değişikliği konusunda ne kadar duyarlı olduğunu Mısır’dan tüm dünyaya duyurdu.