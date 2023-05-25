Güneş Motel gururla sunar!

Bu ne arkadaş kimin eli kimin cebinde belli değil. Deve dişi gibi parti başkanları ideolojilerini bir kenara bırakmış Erdoğan düşmanlığı etrafında kenetlenmişler. İlle de Erdoğan gitmeliymiş. Peki sonra? Sonrası tufan. Hepsinin kırmızı plakalı arabaya binesi gelmiş olacak ki, kimse siyasi ahlaktan bahsedemiyor.

“Ünlü Türk Milliyetçisi Asena Meral Akşener" PKK desteklçisi HDP ile aynı çatı altında. Aynı Meral Hanım 2020 yılında partisinden attığı Ümit Özdağ ile kucak kucağa siyaset yapıyor. “Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilirse iç savaş çıkar” diyen Ümit Özdağ hiç sıkılmadan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığını destekliyor. Hem de ne uğruna biliyor musunuz? Kırmızı plaka uğruna.

Ümit Özdağ, yüzde 2 oy karşılığında İçişleri Bakanı olmak istiyor. Vallahi daha Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’yi hiç saymıyorum. Onların zaten Ümit Özdağ ve onun dayattığı 7 maddelik protokol ile sorunları var ama olsun sonuçta yüzde 1 oy karşılığında 37 milletvekilliği aldılar. İlkelerini unutur, susup yerlerinde otururlarsa, Kemal Bey Cumhurbaşkanı olursa, kendileri de Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı kapacaklar.

Yazık vallahi yazık. 70’li yılların Güneş Motel skandalı yeniden sahnede ama bunların yaptıkları otele motele sığmayacak kadar büyük. Bunların siyasal ar damarları patladığı için her şeyi alenen toplum önünde yapıyorlar.

İSTANBUL BELEDİYESİ FLORYA SOSYAL TESİSLERİ

Gelin biraz bu Güneş Motel olayına bir göz atalım. Kamuoyunun "Güneş Motel olayı" olarak tanımladığı, siyasi çevrelerin ise 11’ler olayı olarak hatırladıkları Ecevit’in iktidar olabilmek için Adalet Partisi’nden 11 milletvekili satın alınması olayıdır. 1977 yılında yapılan genel seçimlerde Adalet Partisi’nden milletvekili seçilen 11 vekil partilerinden istifa ederek Bülent Ecevit liderliğindeki CHP’ye destek vermişlerdi.

5 Haziran 1977 seçimlerinde CHP Lideri Bülent Ecevit seçimlerin galibi olarak 213 milletvekili çıkarmıştı ancak CHP grubu, bu başarısına rağmen tek başına hükûmet kuracak çoğunluğu elde edememişti. Ecevit önce bir azınlık hükümeti kurmuş ancak güvenoyu alamamıştı. Bu sefer Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk hükümeti kurma görevini Adalet Partisi Lideri Süleyman Demirel’e verdi. Demirel’de yanına Alparslan Türkeş Bey ile Necmettin Erbakan’ı alarak II. Milliyetçi Cephe olarak adlandırılan hükümeti kurdu. Ancak birkaç ay sonra yapılan yerel yönetim seçimlerinde Adalet Partisi oy kaybedip CHP birinci parti olarak çıkınca AP içinde eleştiriler başladı ve 12 milletvekili istifa etti. İşte tam bu anda Ecevit pazarlık masasını kurdu. Bu hükümet gitsin de ne olursa olsun diyen Ecevit kesenin ağzını açtı.

Bülent Ecevit, AP'den istifa eden bu 12 vekille, CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil belediyeye ait Florya’da Güneş Motel’inde görüştü ve CHP'ye geçişleri karşılığında bakanlık pazarlığı yapan 12 milletvekili partilerinden istifa ederek hükümeti yıktı. Sonrası malum, bu istifa eden 13 milletvekilinden 11’ine bakanlık verilerek Bülent Ecevit Başbakan oldu.

İşte bugün yaşananlar da bundan başka bir şey değil. Florya’da Güneş Motel’de pazarlık yapıp parti değiştiren milletvekilleri sonrasında “ama biz otelde kalmadık; sadece toplantı salonunda yemek yedik” diye komik ifadelerle kendilerini savunmaya kalkmışlardı. Fakat bu olay siyasi tarihe bir utanç abidesi olarak yazılmıştı. Bugün yaşananlar ise inanın tarih sayfalarına daha büyük puntolarla yazılacak. Yazıklar olsun!