Deprem bölgesinde bakan olmak…

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlığı Gaziantep’e taşımış durumda. Organize sanayi bölgesi içinde yurt olarak inşa edilen bir binayı bakanlık ek binası haline getirmiş.

Bakanlık üst düzey personelinin yanı sıra TOKİ, Emlak Konut ve İLBANK gibi bağlı kuruluşların başkanları da Antep’i mesken tutmuş durumdalar. Kendisi de İnşaat Mühendisi olan ve mesleki karıyerinde bir çok inşaat firmasında şantiye şefi olarak çalıştıktan sonra TOKİ’de üst düzey yöneticilik ve Emlak Konut’ta genel müdürlük yapan Murat Kurum adeta bir şantiye şefi gibi bütün süreci ince ince yönetiyor.

Yakın çalışma arkadaşlarıyla her gün başka bir ilde deprem yaralarını sarmaya depremzedeleri acilen kalıcı konutlarına yerleştirmeye çalışıyor. Murat Kurum’un hızına yetişmek mümkün değil. Gençliğinin verdiği enerjiyi hizmet aşkıyla besleyen Bakan Kurum, depremzede ailelerin bir ferdi gibi gönülden çalışıyor. Hiç kimseyi ayırmadan ötekileştirmeden, kendi ailesine hizmet götürür gibi gönülden koşturuyor.

Ben depremin olduğu ilk günden beri haftada olmadı en çok iki haftada bir deprem bölgesinde olmaya, yapılanları yerinde incelemeye özen gösteriyorum.

Gazetecilikte eskiden iyi şeyleri yazmak habercilik sayılmıyordu. Ancak bizim yöneticilik yaptığımız dönemlerde bunu değiştirdik. Kötü şeyleri yazdığımız gibi iyi şeylerin de yazılmasını gelenek haline getirdik.

Her zaman söylüyorum aktif gazetecilik hayatım tam 40 yıl oldu. Bu sürede çok bakanlar gördüm ama inanın Murat Kurum kadar gönülden çalışanını görmedim.

Ülkenin seçim atmosferine girdiği şu günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesine oldukça önem veriyor. Ve bir an önce depremin yaralarının sarılmasını istiyor. Devlet tüm gücüyle çalışıyor. Bakmayın siz muhalefetin söylediklerine onlar bulundukları pozisyon gereği yapılmayanları abartmak zorundalar ama inanın bölge çok hızla kalkınmaya başlamış.

Gaziantep’de Murat Kurum gazeteciler ve akademisyenlerle bir araya geldi. Ben de hazır Antep’e gelmişken toplantıya katılayım dedim. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tarafından davet edilen 50 gazeteci ve akademisyen yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirildi. Toplantıya davet edilen gazeteci ve akademisyenlerin tamamı tv programlarına konuk olan popüler isimler. Böylece Kurum’un mesajları tüm Türkiye’ye iletilecek. Ben de biraz toplantıya dair bilgi vereyim.

Murat Kurum, “Bir taraftan enkazlarda arama kurtarma çalışmaları yaparken aynı anda çadır ve konteyner kent kuruluşlarına başladık. Diğer taraftan hasar tespit çalışmalarını yürüttük. İlk iki gün içerisinde yaklaşık 500 bin konutun hasar almış olabileceğine yönelik similasyon yaptık. Tablo netleşince 653.000 yeni konuta ihtiyaç olduğu ortaya çıktı.” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 10 bin vatandaş konteynerlere yerleşti

Bölgede 4 bini aşkın konteyner yaptıklarını ifade eden Bakan Kurum, 2.300 depremzede ailenin konteynerlere yerleştiğini söyledi.

“Bütün adımlarımızı bilim insanlarımızla birlikte atıyoruz”

Bakan Kurum, “Geçici ticari ünitelerin yapımına başladık. Çocuklara yönelik oyun alanları yapıyoruz.” dedi.

Deprem bölgelerinin dijital haritalarını çıkarttıklarını dile getiren Kurum, “Sıvılaşma alanları belirlendi, rezerv alanla tespit edildi. Bütün adımlarımızı bilim insanlarımızla birlikte atıyoruz. Yıkılan binalarımızın bir kısmı, zemin sıvılaşmasından kaynaklı. Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli bir çalışma başlattı. Ulusal Afet Risk Kalkanı çerçevesinde akademisyen ve bilim insanlarıyla birlikte 13 alt kurul oluşturduk.Yeni yapılan kalıcı konutların yapıldığı alanların her türlü incelemesi büyük bir titizlikle yapıldığını ifade etti.

Bakan Kurum, “Mikro jeolojik zemin etüdü çalışmaları yapılıyor. Radye temel ve beton perde uygulamaları yapılıyor. 16 Mart itibariyle depremin üzerinden henüz 1 ayı biraz geçkin süre içerisinde 35.500 konutun fiilen yapımına başlamış olacağız. Önünüzdeki hafta itibariyle 11 ilimizde kalıcı deprem konutlarının temelini Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte atacağız. Daha önce yaptığımız rezerv konutlar vardı Kahramanmaraş’ta. Maraş ve Malatya'da daha önce yaptığımız boş duran bu rezerv konutlara depremzede vatandaşlarımızı yerleştiriyoruz.” dedi.

Bakan Kurum, bugüne kadar 1.782.000 binada 5.189.682 bağımsız bölümde, toplam acil ağır yıkık orta bina sayısı 291.295, toplam acil ağır yıkık orta konut sayısı 685.119, toplam acil ağır yıkık orta ticarethane sayısı 121.257, toplam acil ağır yıkık orta ahır sayısı 17.256, toplam acil ağır yıkık orta diğer hane sayısı 32.710 olarak belirlendiğini söyledi.

“Tarihi yapılarımızı ayağa kaldıracağız”

Bakan Kurum, depremde birçok tarihi kültürel yapılarının da zarar gördüğünü belirtirken toplam yıkılan ibadethane ve tarihi eser sayısı 1.852 olduğunu açıkladı.

Kurum, ”Hatay’da Ulu Cami, Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi, Darb-ı Sak Kalesi, Gaziantep Kalesi, Tarihi Şirvani Camisi, Diyarbakır Surları, Adıyaman Ulu Cami, Kahta Kalesi. Tarihi yapılarımızı da ayağa kaldıracağız. Depremde yıkılan binaların yüzde 96.5’u eski deprem yönetmeliğine göre yapılmış binalar, yüzde 3.5 ise yeni deprem yönetmeliğine göre yapılan binalardan oluşuyor.” dedi.

Kurum tüm hızla depremin yaralarını sarıyor.

Bunları biliyor musunuz?

Depremde yıkılan binaların yüzde 96.5’u eski deprem yönetmeliğine göre yapılmış binalar, yüzde 3.5 ise yeni deprem yönetmeliğine göre yapılan binalardan oluşuyor.