Kuva-yi Milliye ruhu yeniden!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs Seçimlerini de açık ara kazanarak yeniden Cumhurbaşkanı oldu. Aslında bu seçim zaferi sadece yurt içinde kazanılmadı. Türkiye’yi dize getirmeye çalışan batılı emperyalist güçlere karşı da kazanıldı. Cumhur İttifakı yeni bir Kuva-yi Milliye hareketi başlattı adeta.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi geleneksel balkon konuşmalarının yeni adresiydi ve külliyenin tüm cephesi kalpaklı bir Atatürk posteriyle kaplıydı. Aslında Mustafa Kemal Paşa posteriydi o. İstiklal Savaşı'nı simgeleyen bir posterdi. Cumhur İttifakı tüm dünyaya Türk’ün İstiklal Savaşı'nın devam ettiğini duyuruyordu adeta. Dikkatinizi çekmek isterim, dış politikada semboller çok önemlidir. Külliye’ye Cumhurbaşkanı Atatürk posteri asılmamıştı. Bunun yerine Kuva-yi Milliye hareketini simgeleyen kalpaklı Mustafa Kemal resmedilmişti.

Tarihi süreci hatırladığımızda Kuva-yi Milliye’nin Mondros Mütarekesi sonrasında yurt içinde güvenlik tehdidinin başlamasıyla halk tarafından gönüllü olarak oluşturulduğunu görürüz. 1918 yılında oluşmaya başlayan milis kuvvetleri 1921 yılında düzenli orduya katılarak yurt savunmasını sürdürmüştür.

Kuva-yi Milliye Demek?

Vatanı düşman işgalinden korumak için "Ya istiklal ya ölüm!" sloganıyla hareket eden halk kahramanları; Kurtuluş Savaşı boyunca, düzenli ordu kurulana değin, işgal güçlerine karşı mücadele verdiklerinden Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında çok önemli bir rol oynamışlardır. Bu kahraman Türk evlatları düzenli askeri birlikler kurulup bu birlikler savaş yeteneği kazanıncaya kadar kendi imkanlarıyla canları pahasına savaşmışlar, sonrasında da hiçbir karşılık gözetmeksizin resmi orduya katılıp savaşmaya devam etmişlerdir. Günümüz Türkçesiyle "Milli Kuvvetler" diye adlandıracağımız ruh bugün yine canlanmış durumda.

Kuva-yi Milliye ruhu Demek?

Kuvayi Milliye ruhu, Kurtuluş Savaşı döneminde genel olarak o dönemin atmosferini yansıtmak için kullanılır. Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde emperyalist güçlere karşı yeniden bir Kuva-yi Milliye hareketi başlamıştır. Tüm dünyanın Erdoğan seçimleri kaybetsin diye birlik olduğu, yurt içinde sırf Erdoğan gitsin diye 7 benzemezin bir araya geldiği bir ortamda bu bir seçim galibiyeti değil; bir zaferdir.

Dünya liderleri tebrik kuyruğunda

Seçim öncesi, Erdoğan seçilmesin diye muhalefet partisi liderlerini yakın markaja alan, onlara her türlü desteği veren batılı liderler seçim gecesi Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin ardından hemen telefonlara sarılıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etmeye başladılar. Daha düne kadar Erdoğan düşmanlığı yapan batı basını kontrollü manşetlerle Erdoğan’ın başarısına kayıtsız kalamadılar.

Şimdi yeniden milli mücadele zamanı Hayırlı olsun Türkiye.