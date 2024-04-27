İYİ Parti'de seçim 3. tura kaldı: İşte oy oranları

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti'de yeni genel başkan belli oluyor.

SEÇİM 3. TURA KALDI

Adaylardan Müsavat Dervişoğlu 570 oy, Koray Aydın ise 565 oy aldı.

İYİ Parti tüzüğüne göre, genel başkanlık seçiminde ilk iki turda salt çoğunluk gerekiyor. Buna göre, 1302 kayıtlı delegenin yarısından bir fazlasının oyunu alan, genel başkan seçilecek.