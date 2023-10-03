Türkiye genelinde çifte operasyon: Çok sayıda gözaltı var
MİT ve Emniyet Teşkilatı, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik Şanlıurfa merkezli 18 ilde 'Uyuyan Hücre' operasyonu başlattı. “Kahramanlar” operasyonları kapsamında; Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın’da çok sayıda gözaltı var.
Milli İstihbarat Teşkilatı, örgütün istihbarat yapılanmasının Türkiye ayağının tespiti ve çökertilmesine yönelik yaklaşık 10 aydır Kuzey Irak, Suriye ve Türkiye içerisinde çalışma yürüttü.
Saha ajanlarının örgütün istihbarat yapılarına sızması neticesinde örgüte çalıştığı tespit edilen şahıslar yakın takibe alındı ve eş zamanlı operasyon başlatılması amacıyla Emniyet birimleri ile koordineli çalışıldı.
18 ilde eşzamanlı operasyon
Tüm hazırlıkların tamamlanmasıyla Şanlıurfa merkezli 18 ilde (Şanlıurfa, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Balıkesir, Şırnak, Kocaeli ve Amasya) eş zamanlı olarak operasyon başlatıldı.
Operasyon kapsamında 90’a yakın kişi gözaltına alındığı belirtildi.
Kahramanlar Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde, 13 bin 440 güvenlik personelinin katılımıyla 466 terörle mücadele operasyonunun yürütüldüğünü duyurdu.
Bakan Yerlikaya, terör örgütüne yönelik tüm Türkiye’de başlatılan “Kahramanlar” operasyonları kapsamında; Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın’da 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
BTÖ’YE YÖNELİK TÜM TÜRKİYE’DE BAŞLATILAN “KAHRAMANLAR” OPERASYONLARI KAPSAMINDA; MERSİN, VAN, ŞANLIURFA, MARDİN VE AYDIN’DA 1️⃣2️⃣ ŞÜPHELİ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 3, 2023
BTÖ’NÜN İSTİHBARAT YAPILANMASINA YÖNELİK ŞANLIURFA MERKEZLİ MARDİN, DİYARBAKIR, GAZİANTEP, MERSİN, ŞIRNAK,… pic.twitter.com/GFXcg7mvBa
Yorumlar