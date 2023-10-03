Türkiye genelinde çifte operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Milli İstihbarat Teşkilatı, örgütün istihbarat yapılanmasının Türkiye ayağının tespiti ve çökertilmesine yönelik yaklaşık 10 aydır Kuzey Irak, Suriye ve Türkiye içerisinde çalışma yürüttü.

Saha ajanlarının örgütün istihbarat yapılarına sızması neticesinde örgüte çalıştığı tespit edilen şahıslar yakın takibe alındı ve eş zamanlı operasyon başlatılması amacıyla Emniyet birimleri ile koordineli çalışıldı.

18 ilde eşzamanlı operasyon

Tüm hazırlıkların tamamlanmasıyla Şanlıurfa merkezli 18 ilde (Şanlıurfa, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Balıkesir, Şırnak, Kocaeli ve Amasya) eş zamanlı olarak operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında 90’a yakın kişi gözaltına alındığı belirtildi.

Kahramanlar Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde, 13 bin 440 güvenlik personelinin katılımıyla 466 terörle mücadele operasyonunun yürütüldüğünü duyurdu.

Bakan Yerlikaya, terör örgütüne yönelik tüm Türkiye’de başlatılan “Kahramanlar” operasyonları kapsamında; Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın’da 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı.