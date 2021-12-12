Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kuruldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, merhum Alparslan Türkeş'in fikir ve hizmetlerinin doğru anlaşılması ve anlatılmasını sağlamak amacıyla Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın kurulduğunu bildirdi.

Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın kuruluşu bugün resmi gazetede yayımlandı.

Vakfın kuruluş bildirgesinde, Devlet BAHÇELİ, Edip Semih YALÇIN, İsmet BÜYÜKATAMAN, Tamer OSMANAĞAOĞLU, İzzet Ulvi YÖNTER, Ahmet Yiğit YILDIRIM, Cemal ÇETİN, Fikret HAYALİ, Çağrı Can PAK vakfedenler olarak yer aldı.

Vakfın ikametgahı Ankara olarak belirtilirken, sermayesi 100.000 TL olarak belirlendi.

Resmi gazete yayımlanan vakfın kuruluş amacı "Anayasamızın başlangıç bölümünde ve ikinci maddesinde kendisini bulan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş felsefesi temelinde ülkemizin ekonomik, sosyal, siyasi, kültür ve eğitim hayatını geliştirmek ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek" olarak yer aldı.

MHP Lideri Bahçeli de, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, büyük devlet ve siyaset insanlarının, yaşadıkları dönemin dışına taşan, ebediyete irtihal etseler de duruşları, fikirleri ve imrenilecek mücadele dolu hayatlarıyla maşeri vicdanda müstesna bir yer bulan, öncü ve örnek şahsiyetler olduğunu belirtti.

Bu şahsiyetlere hürmet duymanın esas olduğunu ifade eden Bahçeli, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i "böylesi bir karakter vasfına sahip, böylesi bir mizaç ve ahlak derinliğine haiz bir değer" olarak niteledi.

Türkeş'in 80 yıllık ömrüne pek çok ilki sığdırmış, davanın hamuruyla yoğrulmuş bir lider olduğunu kaydeden Bahçeli, "Merhum Türkeş Bey, Türk milletinin sinesinden doğmuş, en çetin şartlarda ülküleriyle sivrilmiş, ardından da muhterem iz ve eserler bırakarak aramızdan ayrılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

MHP ve Ülkü Ocakları'nın Türkeş'in emanetleri olduğunu bildiren Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Hamdolsun bugüne kadar emanetlerine en küçük leke düşürülmemiştir. Merhum Türkeş Bey milletine ve ülkücü ömürlere mal olmuştur. Onu arayanların bulacağı kaynak, tanımak isteyenlerin müracaat edecekleri merci üç hilaldir. Milliyetçi-Ülkücü hareketin ta kendisidir.

Aziz hatırasını samimiyetle idrak etmek, davamızın ilkelerini sadakatle savunmak, fikir ve hizmetlerinin doğru anlaşılmasını ve anlatılmasını sağlamak maksadıyla 'Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı' kurulmuş ve tarihi bir adım atılmıştır."

Bahçeli, bugüne kadar farklı partilerde, farklı oluşum ve organizasyonlar altında Türkeş'in kıyasıya istismar edildiğini, siyasi çıkar ve ikbal hesapları uğruna adı ve anısının malzeme yapıldığına dikkati çekerek, bu haksızlığa ve nezaketsizliğe yıllarca hoşgörü adına tahammül gösterildiğini belirtti.

"Ülkücünün yeri orası, burası değil, kuşkusuz MHP'dir"

Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu aşamada hoşgörü dönemi kapanmıştır. Bundan böyle gaye ve gerekçesi ne olursa olsun merhum Türkeş Bey'in istismarına müsaade edilmeyecektir. Alparslan Türkeş MHP'dir. Bu tarihi gerçek değişmeyecek, değiştirmeye de kimsenin gücü yetmeyecektir. Onun siyasi mirası ve fikri sahibi MHP'dir, sevdalıları ülkücüler ve milli gönüllerdir. Ülkücünün yeri orası, burası değil, kuşkusuz MHP'dir. Merhum Başbuğumuz üzerinden nifak mevziisi kazmak isteyenlere fırsat verilmeyecektir.

Türkeş soyadını kullanıp zillet değirmenine su taşıyanlara Milliyetçi-Ülkücü hareket göz yummayacaktır. Hatıralarımızı, hüviyetimizi, haysiyetli mazimizi çarpıtan menfaatperestlere tepkisiz kalınmayacaktır. Bizden söylemesi, yanlışa düşenler sonuçlarına katlanacaktır."

Vakfın hayırlı olması temenninde bulunan Bahçeli, kurucular kurulu ve mütevelli heyeti içinde görev alanlara da başarılar diledi.

Devlet Bahçeli, paylaşımında, tarihte kurulan 16 Türk devletinin bayrağı ile ortasında Alparslan Türkeş'in imzası bulunan ay yıldızlı Türk bayrağının yer aldığı vakıf logosuna da yer verdi.

Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın kuruluş ilanı bugün Resmi Gazete'de de yayımlandı.