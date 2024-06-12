Türk Siyasetinde Bahçeli faktörü!

Ankara / Ulaş Kaya

MHP'de Genel Başkan olarak seçilmesinden yaklaşık 2 yıl sonra, gerçekleştirilen ilk seçimde MHP'yi ikinci parti konumuna taşıyarak siyasi kariyerinin ilk başarısını alan Bahçeli, parlamentoya ilk adımını atmış oluyordu.

Bülent Ecevit'in Başbakanlık görevini yürüttüğü 57. Hükümet'te koalisyon ortağı olan Bahçeli, Başbakan Yardımcısı olarak kabineye girdi.

57. Hükümet'e fiilen son verdi

Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Ecevit'e anayasa kitapçığı fırlatmasıyla zirveye ulaşan 2001 ekonomik krizinin ardından içinde yer aldığı koalisyon hükümetini bozarak seçim çağrısı yapan Bahçeli, 57. Hükümet'i fiilen bitiren ve 2 Kasım 2002 seçimleriyle nihayete eren sürecin ilk adımını atmış oluyordu.

İstifa kararı

2 Kasım 2002 seçimlerinde tüm koalisyon ortakları gibi MHP de baraj altında kaldı. Seçimlerde umduğunu bulamayan MHP'de genel başkanlıktan istifa ettiğini açıklayan Bahçeli, yapılan ilk kongrede yeniden genel başkanlığa seçildi.

367 krizini çözdü

22 Temmuz 2007'de yapılan genel seçimlerde barajı aşarak yeniden parlamentoya giren Bahçeli, 11. Cumhurbaşkanı seçimi öncesi "367 krizi" olarak hafızalarda yer edinen süreçte kritik bir rol oynamış, Türkiye'nin siyasi bir krize sürüklenmesine izin vermemiş ve grubuyla birlikte Genel Kurul'a girerek seçimin önünü açmıştı.

İhsanoğlu'nun çatı adaylığı

2014'te Türkiye ilk defa Cumhurbaşkanını halk oylaması ile belirlemek için sandığa gitmek üzereydi. CHP ile MHP çatı aday formülü üzerinde uzlaşınca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ekmeleddin İhsanoğlu adını masaya taşıdı. Kılıçdaroğlu ile İhsanoğlu ismi üzerinde uzlaşan Bahçeli, CHP tabanından gelen yoğun eleştirilere rağmen İhsanoğlu'nun adaylığını CHP'ye kabul ettirmişti.

7 Haziran sonrası tüm kapıları kapadı

7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti, parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmiş ve kaolisyon kurma mecburiyetinde kalmıştı. Bu dönemde aldığı kararla AK Parti ve CHP'den gelebilecek tüm koalisyon tekliflerine kapılarını kapatan Bahçeli, Meclis Başkanlığı seçimlerinde de aday gösterdiği Ekmeleddin İhsanoğlu isminden vazgeçmedi ve kurulan geçiçi hükümette de herhangi bir bakanlık almayı reddetti.

Yenikapı ruhu

15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimine en sert tavrı gösteren liderlerin başında gelen Bahçeli, bu dönemden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devletin içindeki kripto yapılara yönelik "temizlik" operasyonuna desteğini beyan etmiş ve Yenikapı ruhuna sahip çıkarak "Cumhur İttifakı"nın köşe taşlarını dizmişti.

31 Mart öncesi ilk salvo

31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimi öncesi bir grup toplantısında ittifakı bozarak seçime tek başına girme kararı almış fakat AK Parti ile gerçekleştirilen müzakerelerin sonucunda uzlaşma sağlanarak ittifak çatısı altında seçimlere katılmaya karar vermişti.

Yumuşama dönemine ilk tepki

Bahçeli, son olarak bugün verdiği mesajlarla Türk Siyasetinde "yumuşama" olarak adlandırılan sürece yeni bir rota çizdi.