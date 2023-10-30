Türk-Filistin Hastanesi bombalandı

Gazze'deki sağlık idaresine ait Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail savaş uçaklarının hastanenin üçüncü ve son katını bombalayarak ağır hasara yol açtığını bildirdi.

25 HASTANE HİZMET DIŞI KALI

İsrail'in 24 gündür yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 301 artarak 8 bin 306'ya yükseldi. İsrail saldırıları nedeniyle 25 hastanenin hizmet dışı kaldı, 25 ambulansın da hedef alındı.

YARDIMLAR FELCE UĞRATILDI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra İsrail'in hasta ve yaralıları kurtarma görevini yerine getirememesi için ambulansları kasıtlı şekilde hedef aldığını, yardım hareketliliğini felce uğrattığını vurguladı.