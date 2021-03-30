TUA Başkanı Yıldırım 2028'de Ay'a yumuşak inişin hedeflendiğini açıkladı

Türkiye Uzay Ajansı(TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye’nin 2028 yılı içerisinde Ay’a bir uzay aracı indireceğini açıkladı.

TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Bursa’da düzenlenen Mars 2050 Yaşam Alanı Fikir Yarışması Ödül Töreni’nde Türkiye'nin uzay vizyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Birincil hedeflerinin 2028 yılında Ay'a yumuşak bir iniş yapmak olduğunu söyleyen Yıldırım, bu inişle Ay'a gönderilecek olan uzay aracının bazı veriler toplayıp bu verileri Türkiye'ye getireceğini vurguladı.

Yıldırım tarafından yapılan açıklamalara göre geçtiğimiz aylarda açıklanan Milli Uzay Programı, özellikle de diğer ülkeler tarafından büyük ilgi görmüş. Bundan bir süre önce Türkiye Uzay Ajansı isminin kimse tarafından bilinmediğini, bilinse de çok önemsenmediğini söyleyen Yıldırım, Milli Uzay Programı'nın açıklanmasıyla aralarında ABD, Japonya, Rusya, Çin ve Avrupa ülkelerinin de olduğu pek çok kesimle konuşmaya başladıklarını ifade etti.

2023’E KADAR AY İLE TEMAS KRİTİK ÖNEM ARZ EDİYOR

Türkiye Uzay Ajansı başkanı, Türkiye'nin uzay hedeflerine ulaşmasının kolay olmadığını, ancak Türk insanının bunları yapabilecek kapasitede olduğunu düşünüyor. Bu bağlamda özellikle de 10 yıllık süreç için öngörülen hedeflerin tutturulacağının altını çizen Serdar Hüseyin Yıldırım, 2023 yılına kadar Ay ile temasın nihai hedefler için kritik önem arz ettiğini belirtiyor. Ayrıca böylesi bir hamle, Cumhuriyet'in kurulduğu 100. yıl için de ayrı bir anlama gelecekmiş.

DÜNYADAKİ İLK 7 ÜLKE ARASINA GİRECEĞİZ

Serdar Hüseyin Yıldırım'ın parmak bastığı konulardan bir tanesi de uzayda motor ateşlemekti. Dünya üzerinde bunu yapabilen çok az sayıda ülke olduğunu belirten Yıldırım, bu hayal gerçek olduğunda dünyadaki ilk 7 ülke arasına girileceğini ifade ediyor. Bugüne kadar Türkiye'de üretilmiş hiçbir aracın Dünya'nın manyetik alanının dışına çıkmadığının altını çizen Yıldırım'a göre yapılacak çalışmalar, Türkiye'yi bambaşka bir noktaya taşıyacak.