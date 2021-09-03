Tokyo metrosunda yenilikçi fikir Cocodesk

Fuji Xerox firmasının tasarladığı inovatif çalışma alanı CocoDesk, Tokyo metro istasyonlarına kuruldu. Mini ofis şeklinde tasarlanan Cocodesk, Tokyo sakinlerine evlerinin dışında rahat ve güvenli bir ortamda çalışma imkanı sunuyor.

İçinde küçük bir masa, sandalye ve bilgisayar bağlantısına hazır monitörün yer aldığı Cocodesk, kullanıcılarına elektrik, internet ve klima imkanı da sağlıyor. Cocodesk, dar yaşam alanlarını sade ve yenilikçi fikirlerle zenginleştiren ve kullanışlı hale getiren Japon kültürünün izlerini taşıyor.

Tokyo metrosunda sayısı giderek artan Cocodesk'ler yakında ofis binalarının giriş alanlarına da kurulacak. Cocodesk'lerin 15 dakikalık kullanım ücreti ise 220 Japon Yeni, yani 16,60 Türk Lirası.

Cocodesk'in üretimini 2018 yılında ABD'li Xerox firmasıyla birleşen Fuji Xerox üstleniyor.