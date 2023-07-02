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THY tarihinde bir ilk! Yolcu sayısında yeni rekor!

Türk Hava Yolları (THY) tarihinde bir ilki daha gerçekleştirdi. Günlük yolcu sayısında 300 bin eşiğini aşan THY'nin iç hatlardaki doluluk oranı da yüzde 95'i açtı.

Dünyanın en değerli hava yolu şirketlerinden biri olarak Türkiye'nin uluslararası alanda önde gelen markaları arasında yer alan THY bir ilke daha imza attı.

THY, tarihinde ilk kez günlük 300 bin yolcu eşiğini aşarak 1765 seferle 309 binin üzerinde yolcu taşıyacak.

9 günlük bayram tatili boyunca tam kapasite ile hizmet veren THY'nin iç hatlardaki doluluk oranı da yüzde 95'i aştı.

THY'nin yeni başarısını THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından duyurdu.

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