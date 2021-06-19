Tesla'nın başı dertte! 10 kişi hayatını kaybetti

Elon Musk'ın CEO'luğunu yürüttüğü Tesla'nın başı dertte... ABD denetim kurumları, 2016'dan bu yana, 10 ölüm içeren 30 Tesla kazasıyla ilgili soruşturma başlattı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), özel kaza araştırma programları tarafından incelemeye alınan kazalarla ilgili ayrıntıları sunan bir liste yayınladı.

2016'dan bu yana otomatik pilot sisteminin kullanıldığı şüphesi olan 30 Tesla kazasıyla ilgili daha önceden resmi rakamlar paylaşılmamıştı.

30 KAZADAN 3'ÜNÜN SEBEBİ BELLİ OLDU

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, 30 şüpheli kazadan 3'ün otomatik pilotun devrede olmadığı sonucuna vardı. NHTSA, daha önce Tesla kazalarına ilişkin 28 özel kaza soruşturması açtığını ve 24'ü beklemede olduğunu söyledi.