Terör örgütü PKK'dan Peşmerge'ye saldırı

Saldırı, Irak’ın Türkiye sınırına yakın Amediye ilçesine bağlı Çemanke kasabasında, bugün sabah saatlerinde meydana geldi.

Bir peşmerge öldü, çatışma devam ediyor

Bölgedeki terör örgütü PKK üyeleri, IKBY Peşmerge Bakanlığı’na bağlı güçlere karşı silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 peşmerge hayatını kaybetti, 3 peşmerge yaralandı.

Saldırının ardından başlayan çatışma devam ederken, Duhok ve çevre ilçelerden bölgeye takviye kuvvet gönderildi. Bazı yerel kaynaklar, saldırının bir patlama ile başladığını ve daha sonra silah seslerinin yükseldiğini söyledi.

IKBY ile PKK arasındaki gerilim

IKBY yönetimi ile PKK terör örgütü arasında uzun süreden beri devam eden bir gerilim var.

IKYB: KIRMIZI ÇİZGİ AŞILDI

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, PKK’nin Peşmerge Güçleri’ne yönelik saldırısını en sert şekilde kınayarak, “Bu tür saldırıları, kırmızı çizginin aşılması olarak görüyoruz” vurgusunda bulundu.

Bugün Duhok’un Amedi ilçesine bağlı Çemanke nahiyesi sınırında, PKK mensupları tarafından Kürdistan Peşmerge Güçleri’ne düzenlenen saldırıda 1 Peşmerge şehit düştü, 3 Peşmerge de yaralandı.

Bakanlar Kurulu’ndan yapılan açıklamada, bu tür saldırıların tüm Kürdistan halkına karşı yapıldığı vurgulanarak, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti, bu tür saldırıları kırmızı çizginin aşılması olarak görmektedir” denildi.

“Bölge Hükümeti, PKK’nin bugün Peşmerge Güçleri’ne düzenlediği saldırıyı, Kürdistan Bölgesi ve resmi kurumlarına yönelik saldırı olarak nitelemektedir” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kürdistan Bölgesi; Kürdistan halkının siyasi ve yasal statüsüdür. Peşmerge Güçleri de Kürdistan halkı ve toprağının koruyucu gücüdür. Dolayısıyla bu tür saldırılar, tüm Kürdistan halkına yöneliktir. Kürdistan Bölgesi Hükümeti, kardeş kavgasına karşıdır, bu tür saldırıları da kırmızı çizginin aşılması olarak görmektedir. Bugün, PKK tarafından Peşmerge Güçleri’ne düzenlenen saldırıyı en sert şekilde kınıyor ve saldırıyı, Kürdistan Bölgesi ve resmi kurumlarına yönelik bir saldırı olarak niteliyoruz. Bu çerçevede Kürdistan Bölgesi Hükümeti olarak, Bölge’nin güvenliğinin bozulmasının önüne geçeceğiz.”

BARZANİ PKK'YA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Mesud Barzani, kardeş kavgasını “haram” kıldıklarını belirterek, “Fakat bu tavırımızın suistimal edilerek Kürdistan halkına silahlı bir irade dayatılması ve Kürdistan Bölgesi’nin yasal yönetiminin yok sayılması da kabul edilemez” dedi.

Kürdistan kamuoyuna hitaben bir mesaj yayımlayan Başkan Mesud Barzani, PKK’ye Kürdistan Bölgesi yönetimine askeri dayatmada bulunmaması çağrısı yaptı.

Bölgeyi saran krizin Kürdistan Bölgesi’ni de etkisi altına aldığını haıtlatan Barzani, bu kritik sürecin atlatılması için tüm Kürdistanlıların gerçekçi yaklaşarak tarihi sorumluluk bilinci ile hareket etmesi ve böylece kargaşa ve olumsuzluklara müsaade edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Barzani, “Kürdistan’ın şimdi her zamankinden daha fazla ülkesini olumsuzluklardan ve komplolardan koruyan vefalı evlatlarına ihtiyacı var” dedi.

“Tarih buna şahittir ki Kürt’ün Kürt’e karşı savaşını haram kıldığımız için gurur duyuyoruz. Çünkü Kürdistan halkı ve tüm taraflar bu savaştan çok büyük zararlar gördü” diyen Barzani, mesajında şunları kaydetti:

“Fakat bu tavrımızın yanlış yorumlanması, suistimal edilerek Kürdistan halkına silahlı bir irade dayatılması ve Kürdistan Bölgesi’nin yasal yönetiminin yok sayılması da kabul edilemez. Kürt’ün Kürt’e karşı savaşını haram kılan tavrımız, istikrarımıza, kent, ilçe ve köylerimizin güvenliğine, vatandaşlarımızın kendi yurtlarından zorla çıkarılmasına, kurban edilmelerine ve haksız yere şehit edilmelerine karşı sessiz kalacağız şeklinde yorumlanmamalıdır.

IŞİD’nin canice terör saldırılarından sonra kahraman Peşmergeler savaş cephelerinde teröristlere karşı savaştılar ve sınır bölgelerinin çoğu boşaltıldı. Ama malesef, PKK’liler o süreçte Kürdistan Bölgesi’nin kazanımlarına destek olacaklarına, söz konusu sınır bölgeleriyle bazı bölgeleri işgal ederek, kendilerini hükümetin alternatifi olarak dayatarak, insanların kendi köy ve yerleşim yerlerini yeniden inşa etmelerine engel oldu. Kendi bölgelerine gitmek isteyen insanlardan da haraç ve vergi almaya başladılar. Kuşkusuz bu davranışlar kabul edilemez. Vatanseverlik icraatla belli olur sözle ve konuşmakla değil.”

Başkan Barzani, geçmişte PKK’ye yardım ettiklerini anımsatarak, “Fakat onlar aksine yakışıksız bir tutum sergileyerek birçok kez bizi savaşa sürükledi en nihayetinde bütün taraflar zarar gördü” dedi.

Mesud Barzani, mesajının sonunda PKK’ye ve Kürt kamuoyuna şu çağrıda bulundu:

“Bu süreçte sergileyecekleri en iyi tutum yasal ve meşru Kürdistan Bölgesi yönetimine saygı göstermeliler. Kürdistan Bölgesi halkına karşı tehlike unsuru olarak silah ve güç zoruyla işgal ettikleri bölgeleri boşaltmalılar. Şu ana kadar PKK’nin varlığından dolayı yüzlerce köy huzura kavuşamadığı gibi savaş ve çatışma sahası haline geldi.

Buradan bütün taraflara sesleniyorum; ülkemizin daha fazla kargaşaya sahne olmaması, harap olan bölgelerin yeninde huzura kavuşması ve tansiyonu yükseltecek istenmeyen olayların önüne geçilmesi için hiçbir tarafın yasa dışı dayatmalarına müsaade edilmemelidir. Peşmerge Güçleri’yle mazlum halkımızın mücadelesine ve ödediği bedellere destek olmalıdır. Bu süreçte böyle bir sorumluluk almalıdır.”