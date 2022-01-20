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Terör örgütü PKK, Afrin'de sivilleri hedef aldı: 6 ölü

Terör örgütü PKK/YPG'nın Afrin ilçesine düzenlediği füzeli saldırıda can kaybının 6’ya yükseldiği bildirildi.

Terör örgütü PKK/YPG’nin, Suriye’nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde yer alan Meryemin kasabasına füzeyle Saldırı düzenlemiş, ilk belirlemelere göre 4 sivil hayatını kaybetmiş, 19 sivil yaralanmıştı. Afrin’e 5 füzeyle düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 6’ya, yaralıların sayısının ise 25’e yükseldiği bildirildi.

Saldırıda, füzelerden biri yoğun nüfuslu Rajo Caddesi'ne düşmüş, çok sayıda araç ve dükkanda büyük maddi hasar meydana gelmişti.

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