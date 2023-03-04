Tekirdağ'da "cinsel saldırı" suçundan 5 şüpheli tutuklu!
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde "cinsel saldırı" ve "nitelikli yağma" suçlarından gözaltına alınan 5 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin Sakarya'dan Çerkezköy'e getirilerek "cinsel saldırı" ve "nitelikli yağma" suçlarına maruz bırakılmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, ilçedeki bazı adreslere düzenlediği operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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