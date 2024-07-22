Tartışmalı "ötenazi" maddesi komisyonda görüşülüyor!

ANKARA / Ulaş Kaya

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin komisyon görüşmelerine geçen hafta başlanılmış ve yaşanan büyük tartışmaların ardından görüşmeler yaklaşık 18 saat sürmüştü.

Tartışmalı madde bugün görüşülecek

İlk 3 maddesi kabul edilen kanun teklifinin ikinci tur görüşmeleri bugün TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda devam ediliyor.

Davetlilerin dışında içeriye kimsenin alınmadığı komisyon görüşmelerinde tartışmaların odağındaki "ötenazi" maddesi de bugün görüşülecek.

Benzer örnekler masaya yatırıldı

Muhalefet her ne sebeple olursa olsun "ötenazi" kavramının düzenlemeden çıkarılmasını talep ederken, iktidar ise Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna atıfta bulunarak benzer sorunları yaşayan diğer ülkelerde de "ötenazi" seçeneğinin uygulandığını savunuyor.

20 yılda, 2 buçuk milyon hayvan kısırlaştırıldı

Kısırlaştırma seçeneğinin beklenen sonucu vermediği rakamlarla açıklanırken 2004 yılından bu yana 2 milyon 504 bin 595 hayvanın kısırlaştırıldığı belirtildi.

Sinirler yine gerildi

Görüşmelerin canlı yayınlanıp yayınlanmaması üzerine iktidarla muhalefet arasında yeni bir tartışma yaşandı ve görüşmelere kısa bir ara verildi.

Ekim ayına kalabilir

AK Parti, ilgili kanun teklifini Genel Kurul gündemine henüz almazken, AK Parti kaynakları düzenlemenin Genel Kurul gündemine ekim ayında alınabileceğini aktardı.