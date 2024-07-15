TBMM'de 15 Temmuz'a özel sergi!

Ankara / Ulaş Kaya

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında TBMM Şeref Holü'nde "Milletin Zaferi Elimin Emeği Gözümün Nuru" sergisi açıldı.

Şehitlerimizin kıyafetlerinin de yer aldığı sergide, şehit yakınları ve gazilerinin hazırlamış olduğu el işi, göz nuru eserlerin yanı sıra şehit ve gazilerin kullanmış olduğu malzemelerden oluşan 19 farklı kategoriden 155 eser yer alacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz programları kapsamında TBMM'de yapacağı konuşma öncesi sergiyi ziyaret edecek.