TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazeteci Pelin Çift'in hocası çıktı!

Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 9. Üsküdar Kitap Fuarı'nın açılışında sunuculuk yapan Gazeteci Pelin Çift, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u sahneye davet ederken kimsenin bilmediği bir detaydan bahsetti.

Kurtulmuş'un akademisyenlik yaptığı dönemde aynı üniversitede öğrenci olduğunu belirten Çift, "Siz onu tabi ki siyasi kariyeriyle tanıyorsunuz ama kendisi benim üniversiteden hocamdı." dedi.

"İlminden çok etkilenirdik"

Kurtulmuş'un derslerinin her zaman çok keyifli geçtiğini vurgulayan Çift, "Onun bize öğretme gayretinin samimiyetini görürdük. İlminden çok etkilenirdik ve derslerine hevesle girerdik" diye konuştu.

Pelin Çift, üniversiteden hocası olan TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'u Üsküdar Kitap Fuarı açılışında sahneye bu sözlerde davet etti;



"Kendisi üniversitede benim hocamdı, bana emeği geçmiş birisi. Onun dersleri hep güzel geçerdi. İlminden etkilenirdik." pic.twitter.com/olBI3wAOHB — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 17, 2024

Çift, Kurtulmuş'u sahneye davet ettikten sonra "Hocam sizi ananos ederken heyecanlandım" dedi. Pelin Çift'e sözleri için teşekkür eden Kurtulmuş, kitap ve okumanın hayatın en önemli iki temel dinamiğinden birisi olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Aslında kitap insanın bilgisini, geçmişten gelen tecrübelerini, bugün hissettiklerini, bilimsel olarak elde ettiklerini aktardığı ve ifadelerinin kalıba dönüşmüş halidir. Ama elimize aldığımız ebatları küçük olan o kitapların bir kısmında bile nice büyük emeklerin, tecrübelerin olduğunu, sadece bir kişinin ya da o kitabı yazan kişilerin değil, aynı zamanda o kişilerin yetişmesine imkan sağlayan bütün o muhitin ve birikimin de kitaptaki cümlelerin içerisine yansıdığını biliyoruz. Esasında bu özelliğiyle baktığımız zaman kitap sadece cümlelerden, sayfalardan ibaret bir birikim değil, aynı zamanda hayatın bizatihi kendisidir."

Bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen Üsküdar Kitap Fuarı'nın da önemli bir emek olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "İnşallah uzun yıllar bu kitap fuarının artan bir ilgiyle devam etmesini Cenabıallah nasip eylesin." temennisinde bulundu.

"İstanbul'un neresine bakarsanız bakın büyük bir tarihi, farklı medeniyetleri görüyoruz"

Kurtulmuş, gençlerin önünde büyük bir birikimin olduğuna işaret ederek, "Türk milleti olarak büyük bir ayrıcalığa sahip olduğumuzun farkında olmalıyız. Nevzuhur bir millet değiliz. Üsküdar'ın herhangi bir sokağında yürürken sadece bir sokaktan geçmiyor, o sokağın içerisinde şimdiye kadar asırlar boyunca geçmiş olan nice insanın, nice büyüğümüzün birikimlerine de şahit oluyor, onları da görüyoruz. İstanbul'un neresine bakarsanız bakın, büyük bir tarihi, büyük bir kültürü, büyük bir medeniyeti, hatta farklı medeniyetleri görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Böylesine büyük bir şehirde yaşamanın, bu kadar büyük imkana sahip olmanın dünyada çok az gence nasip olan bir ayrıcalık olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle İstanbul'daki bu tarihi ve kültürel güzellikleri en iyi şekilde anlamak, özümsemek mecburiyetindeyiz. Hani diyoruz ya 'Kökü mazide olan bir ati...' Aslında geleceğe ilişkin ne konuşacaksak, hele bunu İstanbul'da konuşuyorsak mutlaka köklerimizi her vesileyle hatırlıyor, daha doğrusu köklerimiz kendisini her vesileyle bize hatırlatıyor. Kökü sağlam olmayan hiçbir ağacın yeryüzünde güçlü olmayacağı gibi, kökü sağlam olmayan hiçbir milletin de uzun süreli hedeflerinin olması mümkün değildir. Onun için mutlaka geçmişle bağımızı kitap üzerinden, kültür üzerinden, medeniyet üzerinden kurarak ama sadece orada kalmaksızın bunu yeniden bugünün anlayışıyla ve ileriki çağlara dönük bir söz olarak üreterek yolumuza devam edeceğiz."

"Okumayı bir eylem olarak tasavvur etmek ve uygulamak zorundayız"

Her bir kültürel faaliyetin hem tarihi okuma hem de insanın kendiyle ilgili bir gelecek hayali kurma anlamına gelen önemli bir çaba olduğunu ifade eden Kurtulmuş, bu açıdan bakıldığında okumanın pasif bir şey değil, bizatihi büyük bir eylem olduğunun altını çizdi.

Kurtulmuş, "Okumayı, hayatı iyi anlamak, kendimizi iyi anlamak, kendimizin varoluş alemindeki yerini ve geleceğini tespit etmek, milletimize ait hedefleri daha güzel kurabilmek için bir eylem olarak tasarlamak, bir eylem olarak tasavvur etmek ve uygulamak zorundayız." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'in ikinci asrına girilen bu dönemde, büyük bir gelecek tasarımı içerisinde hareket etmek gerektiğine işaret eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz bir asır tarih okumalarına baktığımız zaman diyebiliriz ki, milletimizin tarihi içerisindeki en zor asırlardan birisidir. Nice zorluklar, nice savaşlar, nice iç türbülanslar, nice bölgesel çatışmalar, nice yokluklar ve nice yoksunluklar içerisinden bugüne kadar geldik. Ama hiç şüphesiz bunlarla birlikte çok büyük başarıları da kazandık, çok büyük kazanımlar da elde ettik. Dolayısıyla geçtiğimiz yüzyılı sadece bir asırlık hikayeyi ve tarihi okumak şeklinde değil, bundan sonraki asırları daha iyi tasarlamak için okumak mecburiyetindeyiz. Şimdi 2023'ten sonra yeni bir dönemin kapıları sonuna kadar açıldı. Türkiye Yüzyılı adını verdiğimiz Cumhuriyet'in ikinci asrında çok büyük işleri planlamak ve gerçekleştirmek zorundayız. Bunun ana aktörü de sevgili gençler sizlersiniz. Türkiye'nin gelecek asrı, sizin omuzlarınızda ve sizin ufkunuzla gerçekleşecektir. Sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılını kurmak zorundayız."

Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının gençlerinin belirlenen bütün hedeflere ulaşabileceğini belirterek, gençlerin sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'yi kurabileceğine inandığını dile getirdi.

Programda konuşmaların ardından Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, Kurtulmuş'a hediye takdim etti.

Kurtulmuş ve beraberindekiler, daha sonra kurdele keserek fuarın açılışını gerçekleştirdi.