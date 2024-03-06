TBMM Başkanı Kurtulmuş'un ziyaretleri devam ediyor!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Abidjan’da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

“Kriz dönemleri, aslında söyleyecek sözü olanlar için büyük bir fırsattır. Bu çerçevede dünyadaki bugün yaşanan krizlerin, kaosların hemen tamamına yakını, modern Batı düşüncesinin ve Batı’nın son iki asırdır dünyadaki hakimiyetinin sonucudur. Bunun için şunu çok rahat söyleyebiliriz ki, artık insanlığın hayrına olan sözü söyleme sırası Müslüman dünyasına ve mazlum milletlere gelmiştir”

“Bizim vazifemiz, geçmişin ihyası, geleceğin inşasıdır. Çünkü insanlık tarihi boyunca Müslüman milletler gereğini yerine getirdiklerinde; bilimde, sanatta, kültürde, edebiyatta, teknolojide ileriye gittiklerinde ne büyük medeniyetler kurabileceklerini insanlığa göstermişlerdir. Semerkand, Buhara, İsfahan, Bağdat, İskenderiye, İstanbul, Kurtuba bunun şahididir”

“Afrika'nın Müslüman halkları, gençleri olarak en temel ödevlerimizden birisi, Afrika'da asırlar boyunca süren emperyalizmin ve kolonyalizmin izlerini, tortularını kaldırıp toplumumuzdan atmaktır”

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ, FİLDİŞİ SAHİLİ BAŞBAKANI MAMBE İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili Başbakanı Robert Beugre Mambe ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Fildişi Sahili’nin Abidjan şehrinde, Fildişi Sahili Başbakanı Robert Beugre Mambe ile görüştü.

Kurtulmuş, Başbakanlık Ofisi’ndeki görüşmede, Türkiye’nin son yıllarda Afrika'yla ilgili politikasında fevkalade önemli adımlar attığını, 44 ülkede büyükelçiliğin bulunduğunu ve birçok ülkede de kültürel diplomasi kurumlarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye’nin Afrika politikasının ana unsurunu kazan kazan prensibi çerçevesinde hareket etmenin, ortak çıkarlar doğrultusunda dostluk ilişkilerini geliştirmenin yattığını bildiren Kurtulmuş, uzun yıllar kolonyalizmden, emperyalizmden çok çekmiş olan Afrika ülkelerinin, bağımsızlıklarını kazandıktan sonraki süreçte kolonyalizmin kalıntılarından kurtulması, tam manasıyla öz güveni yüksek milletler haline gelmesi arzusunda olduklarını belirtti.

Türkiye-Fildişi Sahili arasındaki ilişkilerin son yıllarda olumlu bir şekilde ilerlediğini ifade eden Kurtulmuş, ziyaretinde de Türkiye-Fildişi Sahili arasında çok güçlü işbirliği alanlarının olduğunu gördüğünü, bu işbirliği alanlarından karşılıklı olarak istifade etmek gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin inşaat, konut ve altyapı alanında büyük bir tecrübeye sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, ayrıca savunma sanayi başta olmak üzere yüksek teknoloji, havacılık, turizm, eğitim, kültür gibi her alanda samimi işbirliğine açık olduklarını vurguladı.

Görüşmede, İSİPAB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ve Türkiye’nin Abidjan Büyükelçisi Deniz Erdoğan Barım da yer aldı.