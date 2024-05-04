TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan başsağlığı mesajı!

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe operasyonu bölgesinde şehit olan Mehmetçiğimiz Ata Göçmen'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kahraman askerimizin mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.