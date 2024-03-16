TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan bağımsız Filistin vurgusu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye nasıl içerde vesayet odaklarıyla mücadele ederken çok büyük sıkıntılarla karşılaştıysa bundan sonraki dönemde küresel vesayet odaklarıyla mücadele ederken de aynı şekilde ve hatta daha şiddetli zorluklarla karşılaşacaktır. Buna hazır olmamız, hazırlıklı olmamız, bunun fikri, siyasi mücadelesini vermeyi de göze almamız gerekir.” dedi.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de içerideki vesayet odaklarına karşı milletin vermiş olduğu büyük mücadelelerin başarıya ulaştığını söyledi. Bu başarının her alanda sonuçlarını almaya devam ettiklerini belirten Kurtulmuş, şimdi gelecekteki dönemin Türkiye'nin öncülüğünde küresel vesayet odaklarına karşı mücadele etme zamanı olduğunu belirtti.

İnsani bir sorumluluk ve İslami bir yükümlülük olarak Filistin davasıyla ilgili yeni bir sayfanın açıldığını ifade eden Kurtulmuş, “Bu aslında bizim yıllardır söylediğimiz yeni, adil, hakkaniyetli bir dünya düzeni kurulması, yani dünyanın beşten büyük olduğunun ifade edilmesi için de açıkçası yeni bir dönemin hemen başındayız. Uzun yıllar Filistin davası üzerinden sürecek olan bir küresel mücadelenin başındayız." diye konuştu.

Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya da işaret eden Kurtulmuş, TBMM olarak buradaki süreci takip etiklerini kaydetti.

İsrail’in Gazze’deki saldırganlıklarını ramazanda da hiç gözünü kırpmadan sürdürmesinin artık insanlığın sabrını taşırdığını belirten Kurtulmuş, “Oscar Ödül Töreninden Berlin Film Festivaline kadar dünyanın dört bir yerinde insanlar 'Yeter artık.' diyorlar. Türkiye'ye burada özellikle bu mücadelenin üzerinden tarihi bir sorumluluk düşüyor." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, "Türkiye nasıl içerde vesayet odaklarıyla mücadele ederken çok büyük sıkıntılarla karşılaştıysa bundan sonraki dönemde küresel vesayet odaklarıyla mücadele ederken de aynı şekilde ve hatta daha şiddetli zorluklarla karşılaşacaktır. Buna hazır olmamız, hazırlıklı olmamız, bunun fikri, siyasi mücadelesini vermeyi de göze almamız gerekir.” şeklinde konuştu.

“Doğru adımları atarsak, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletini görmek nasip olacaktır”

Gazze’deki mağdur, mazlum insanların ve onları koruyup gözetmeyi kendisine insani vazife olarak telakki eden kitlelerin gözünün Türkiye'de olduğunu dile getiren Kurtulmuş, “Bunu abartı olarak söylemiyorum. Yaptığımız bütün uluslararası temaslarda hiç beklemediğiniz ülkelerin yöneticileri tarafından da aynı şeyin dile getirildiğini, en azından bunların hissedildiğini görüyoruz. Bundan hem memnun oluyoruz hem de sorumluluğumuzu hatırlıyoruz." dedi.

Filistin davasıyla ilgili uzun yıllar sürecek bir mücadelenin bulunduğunu vurgulayan TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Hiç şüphemiz yok ki eğer doğru adımları atarsak, bu doğru adımların atılması için küresel bir dayanışmayı kuvvetli bir şekilde gerçekleştirebilirsek, hep söylediğimiz 1967 sınırlarında tam manasıyla bağımsız, egemen, toprak bütünlüğü sağlanmış, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletini görmek nasip olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, ölüm yıldönümünde İsrail buldozeriyle ezilerek öldürülen barış aktivisti Rachel Corrie'yi de andı.

İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırılarına İslam dünyasının yeterince güçlü bir karşılık veremediğini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Her seferinde söylediğimiz bir şeyi bir kere daha müsaadenizle tekrarlıyorum. İsrail'in en büyük gücü ne topudur ne tüfeğidir ne askeri kabiliyetidir ne teknolojisidir ne uluslararası finans çevrelerindeki hakimiyetidir ne medya üzerindeki hakimiyetidir. İsrail'in en büyük gücü, İslam ülkelerinin dağınıklığı, parçalanmışlığı, inisiyatif alamamaları ve kararsızlığıdır. İnşallah dünya sisteminde yeni bir sistemin kurulmasına öncülük ederken herhalde en önemli vazifelerimizden birisi de Türkiye olarak önce kendi obamızı düzenlemek ve arkasından da İslam dünyasının içinde bulunduğu bu durumun iyileşmesi için mücadelemizi en üst seviyeye çıkarmaktır."

Programda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Birlik Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Alacacı ile bazı milletvekilleri de yer aldı.