TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Dünya, İsrail yardakçısı 10 ülkeden büyüktür"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen "Gazze'de Kadın ve Çocuk Olmak" paneline katıldı.

Gazze'de yaşanan insanlık dramını konu alan fotoğraf sergisini gezen Kurtulmuş, ardından konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı.

Türkiye olarak, Filistin davasının yanında yer aldıklarını belirten Kurtulmuş, "Burada sözlerimizle duruşumuzla, Filistin halkına verdiğimiz destekle, bu meselenin takipçisi olacağımızı tüm dünyaya ilan ediyoruz." dedi.

Gazze'de yaşananlardan en çok çocukların etkilendiğini belirten Kurtulmuş, İsrail'in saldırılarını, "Gazze'de yaşananlar insanlık aleminin en acı, en haksız soykırımıdır." diyerek lanetledi.

İsrail'in saldırıları karşısında sessiz kalan dünya kamuoyuna da seslenen Kurtulmuş, "Dünya İsrail yardakçısı 10 ülkeden büyüktür. Bu katliama destek olanlar, bu katliama seyirci kalanlar, hepsi tarih önünde sorumludur." dedi.

Kurtulmuş ayrıca; "Netanyahu ve çetesi zannediyorsa 'bütün bebekleri öldürür, Filistin davasını bitiririz', boş bir hayal kuruyorlar. Onlara firavunu hatırlatmayı vazife telakki ederim" ifadelerine yer verdi.