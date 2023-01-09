Tarihi Taksim Sahası'nın yapımında sona gelindi

Birleşmiş Milletler barış gücü kontrolündeki ara bölge olarak bilinen Yeşil Hat üzerinde yer alan, ralli yarışları nedeniyle 2014'te tamamen yıkılan, Çetinkaya TSK'nin mücadelesiyle kullanımı tekrar kazanılan Taksim Sahası'nın yeniden yapım çalışmaları tamamlandı.

Türkiye'nin projesiyle yeniden yapılan sahanın çim zemini tamamlanarak çizgileri çekildi. Saha, kale direklerinin dikilerek filelerin takılmasıyla futbol maçları için hazır hale getirildi.

Alt ve üst yapısı tamamlanan sahanın, son rötuşların yapılmasıyla bu hafta açılması öngörülüyor.

Çetinkaya TSK Futbol Takımı, tarihi Taksim Sahası'na, 8 yıl aradan sonra taraftarlarının da katılımıyla coşkulu bir törenle dönmeyi planlıyor.

"Şükürler olsun ki bu günleri gördük"

Çetinkaya TSK Başkanı Süleyman Yemen, sahanın yeniden hizmete girmesiyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, maddi ve manevi desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek uzun bir mücadeleden sonra Taksim'e tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Çetinkaya TSK'nin sahanın tekrar kullanım hakkını elde edebilmek için uzun süre mücadele ettiğini aktaran Yemen, "Buranın bizim için manevi değeri var. Vatan toprağı bir kere. Biz mücadelede yorulduğumuzda bile Allah işlerimizi kolaylaştırdı ve sona geldik." diye konuştu.

Yemen, ocak ayının 2. haftasında taraftarlarının da katılımıyla coşkulu bir açılışla Taksim Sahası'na döneceklerini ifade ederek "Şükürler olsun ki bu günleri gördük. Son derece heyecanlıyız. Artık son rötuşlar kaldı, 8 yılın ardından sahamıza döneceğiz." dedi.

"Taksim Sahası Kıbrıs Türkleri için bir sahadan daha çok şey ifade ediyor"

KKTC'li spor tarihçisi ve yazarı Yücel Hatay da sahanın adının daha önce "Cirit Hisarı" olduğunu, 1958'deki Kıbrıs görüşmelerinde "Taksim Tezi"nin gündeme gelmesiyle Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük tarafından Taksim Sahası olarak değiştirildiğini söyledi.

Taksim Sahası'nın Kıbrıs Türklerince sadece spor karşılaşmalarında kullanılmadığını, dini ve milli bayramları kutlama ve bir araya gelme alanı olarak da görüldüğünü aktaran Hatay, son 8 yıldır atıl halde duran sahanın yeniden yapılmasının manevi değeri bulunduğunu kaydetti.

Hatay, ara bölgedeki tarihi öneme sahip sahanın 2014'te yıkıldıktan sonra tekrar yapılmasının KKTC açısından tarihi öneme sahip olduğunu belirterek "Taksim Sahası Kıbrıs Türkleri için bir sahadan daha çok şey ifade ediyor. Orada bizim tarihimiz var. Cirit oyunlarından futbol maçlarına kadar. Dini ve milli bayramlarda bir araya geldiğimiz günler. Bu saha Fenerbahçe, Galatasaray gibi Türk takımlarının yanı sıra birçok Avrupa takımını da ağırladı. Yok olup giderken tekrar yapıldı. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Osmanlı devleti döneminde "Cirit Alanı" veya "Cirit Hisarı" olarak bilinen Taksim Sahası, Çetinkaya TSK Futbol Takımı tarafından 1930'dan itibaren maç ve antrenmanlar için kullanıldı.

Çetinkaya TSK Futbol Takımı, dönemin "Kıbrıs Cumhuriyeti" liginde oynarken Rumların 1955'te Türk takımlarını kendi şehirlerindeki statlara sokmaması üzerine 1958'de kulübe tahsis edilen Taksim Sahası, 1958'den 1974'e kadar Rumların Kıbrıs Türklerine yönelik saldırıları nedeniyle defalarca kapatıldı.

KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki Yeşil Hat'ın daraldığı bir alanda yer alan, 1974'ten sonra BM tarafından kontrol edildiği için kullanılamayan saha, Çetinkaya TSK'nin 2009'da BM barış gücüne başvurusu üzerine sadece takımın antrenmanlarıyla sınırlı kalmak kaydıyla tekrar açıldı.

Daha sonra 2014'te KKTC ile GKRY arasında ortak olarak düzenlenen Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) Lefkoşa Seyirci Özel Etabının güzergahında olması sebebiyle yıkılan saha 8 yıldır kapalı tutuluyordu.

KKTC Dışişleri Bakanlığının girişimiyle BM barış gücü, Taksim Sahası'nın tekrar Çetinkaya TSK'nin kullanımına verilmesini Ekim 2022'de kabul etti ve sahada yeniden yapım çalışmaları Türkiye'nin proje ve maddi desteğiyle tamamlandı.