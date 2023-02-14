Tam 198 saat sonra gelen mucizeler: Üç genç kurtarıldı!
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde depremin 198'inci saatinde üç genç mahsur kaldığı binanın enkazından çıkarıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları, yıkımın 9. gününde sürüyor.
Kahramanmaraş'ta merkez Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı'nda yıkılan Pınar Apartmanının enkazında çalışma yapan çok sayıda arama kurtarma ekibi, depremin 198. saatinde önce 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar'a, ardından da ağabeyi 21 yaşındaki Baki Yeninar'a ulaştı.
18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin'de kurtarma çalışmaları sonrası enkaz altından çıkartıldı.
Yaralı olarak çıkarılan kardeşler ve 18 yaşındaki genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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