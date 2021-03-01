Takvim açıklandı: 50 milyar dolar Türkiye'de kalacak

Yatırımı desteklenecek öncelikli ürünler için çağrı takvimi belli oldu. Bakan Varank gelişmeyi, '50 milyar dolar Türkiye'de kalacak.' notuyla paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı" kapsamında, teknoloji seviyesi yüksek veya yoğun dış ticaret açığı verilen 919 ürünü yerli imkan ve kabiliyetlerle üretecek yatırımları destekleyeceklerini belirterek, programın 2021 yılı çağrı planını paylaştı.

Bakan Varank, Twitter hesabından, "50 milyar dolar Türkiye'de kalacak." notuyla Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenecek öncelikli ürünlere ilişkin bilgi verdi.

Paylaşımında, infografikle program kapsamında çıkılacak çağrıların detaylarını aktaran Varank, "Teknoloji seviyesi yüksek veya yoğun dış ticaret açığı verdiğimiz 919 ürünü, yerli imkan ve kabiliyetlerle üretecek yatırımları, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında destekliyoruz." ifadesini kullandı.

İnfografiğe göre, "kimya", "bilgisayar-elektronik ve optik", "makine", "eczacılık", "elektrikli teçhizat", "ulaşım araçları", "tıbbi cihaz" veya bu 7 alanda sektörün gelişimi için kritik önemi olan diğer sektörlerden seçilen 919 ürün ve yenilikçi alan belirlendi.

Ürünler seçilirken, cari açığa katkı ve ihracat potansiyeli, ürün karmaşıklık ve yoğunlaşma endeksleri, yatırım başına katma değer, ürün ileri-geri bağlantıları gibi temel kriterler dikkate alındı.

Bu kapsamdaki yatırımlara, yatırım yeri tahsisi, enerji ve sermaye desteği, KDV istisnası, nitelikli personel desteği ve vergi indiriminin de aralarında bulunduğu çeşitli destekler sağlanacak.