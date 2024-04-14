Survivor'da yumruk yumruğa kavga: Acun cezayı duyurdu

Survivor All Star'da dün büyük bir kavga yaşandı. Yarışmada Ogeday ve Yunus Emre bir kez daha karşı karşıya geldi.

Oynanan bir oyun sonrasında Ogeday, "Yunus Emre senlik birşey yok" dedi. Yunus Emre cevap verdikten sonra ikili birbirlerine hakaret etmeye başladı.

Ogeday duyduklarından sonra sakin kalamayarak Yunus Emre'ye saldırdı.

Ogeday ve Yunus Emre birbirine girdi

Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Yarışmacılar yetersiz kalınca, yapım ekibi de müdahale etmek zorunda kaldı.

Küfürler ve yumruklar havada uçuşurken, ikili oyun alanından uzaklaştırıldı.

O anlar yapım ekibi tarafından sansürlenirken, Yunus Emre ve Ogeday’ın Survivor’dan diskalifiye olup olmayacağı merakla bekleniyordu.

Survivor All-Star'da Yunus Emre ile Ogeday arasında yaşanan kavga anı... pic.twitter.com/AQuB5aD3wQ — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 14, 2024

Kararı Acun açıkladı

Acun Ilıcalı konseyde cezaları duyurdu.

Yaşananlar sonrasında Acun Ilıcalı konseyde Yunus Emre ile çok sert bir konuşma gerçekleştirdi.

Acun Ilıcalı, "O kadar problem çıkarmaya meyillisin ki çünkü hakaret etmek istiyorsun. Kötü söz söylemeyi kendine alışkanlık edinmişsin. Problem çıkaran sensin. Konseye gelip posta koyuyorsun. Tavırlarına bak, sürekli uyardım, senin niyetin yok." dedi.

"8 ödülden men cezası"

Sinirlenen Ilıcalı devamında "Olayı çıkaran sensin, üstelik konseye gelmişsin, halen daha "Öyle yaparım böyle yaparım." diyorsun. İnanılmaz bir durum bu... Uzmanların incelemesi gereken bir vakasın sen. Sayende yeni bir yaptırım bulduk. Şu olaydan sonra utanmıyorsun, halen haklıymışsın gibi anlatıyorsun. Ogeday bir şey yapmadı kardeşim" diyerek açıkladı.

Yunus Emre'ye 8 oyun oynamama ve 8 ödülden men cezası verildi.

Ogeday'a ise ceza verilmeyince Yunus Emre "Bir sonraki parkurda da ben ona temas edeceğim" diyerek tepki gösterdi.