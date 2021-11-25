Suriye sınırında 5 terörist yakalandı

Mehmetçik sınır hattında da teröristlere geçit vermiyor. Suriye'den yurda girmeye çalışan 5 terörist Hatay ve Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartalları tarafından yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

"Hatay ve Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların üçünün DEAŞ, ikisinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."