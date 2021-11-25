AjansHaber.com.tr Gündem Suriye sınırında 5 terörist yakalandı

Suriye sınırında 5 terörist yakalandı

Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü DEAŞ, 2'si PKK mensubu 5 terörist yakalandı.

Mehmetçik sınır hattında da teröristlere geçit vermiyor. Suriye'den yurda girmeye çalışan 5 terörist Hatay ve Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartalları tarafından yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

"Hatay ve Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların üçünün DEAŞ, ikisinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Parkta sigara istedi, yok diyen Çinliyi bıçakladı
Erdoğan; "Kendi oyun planımızla devam ediyoruz"
"Doğan görünümlü şahin" dönemi gerigeliyor
Erken seçim olmayacak. Haziran 2023!
Dövize koşanlar kim? Belli oldu
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda düğüm çözülüyor