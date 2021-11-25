Suriye sınırında 5 terörist yakalandı
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü DEAŞ, 2'si PKK mensubu 5 terörist yakalandı.
Mehmetçik sınır hattında da teröristlere geçit vermiyor. Suriye'den yurda girmeye çalışan 5 terörist Hatay ve Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartalları tarafından yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;
"Hatay ve Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların üçünün DEAŞ, ikisinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
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