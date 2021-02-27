Süper Lig'deki Rizespor-Sivasspor ve Antalyaspor-Başakşehir maçları 0-0 sona erdi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında bugün saat 16.00'da oynanan iki maçta Çaykur Rizespor Demir Grup Sivasspor'u, Fraport TAV Antalyaspor ise Medipol Başakşehir'i konuk etti. İki mücadele de 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Ersun Yanal'ın takımı Antalyaspor ile Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Başakşehir kozlarını paylaştı.

Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Orta alan mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada iki takım da kaleye isabetli şut gönderemedi.

Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor 34 puana yükselirken, yenilmezlik serisi de 11 maça çıktı. Üst üste 5. maçından beraberlikle ayrılan Antalyaspor, 11 maçlık bu süreçte 3 galibiyet, 8 beraberlik elde etti.

Başakşehir ise 25 puana çıkarken, 4 maç sonra 1 puan aldı. Aykut Kocaman, Başakşehir'de ilk puanını kazandı.

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Başakşehir sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

RİZE'DE KIRMIZI KART VAR, KAZANAN YOK

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Demir Grup Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt 32. dakikada kırmızı kart gördü. Orta sahada Samudio'ya Erdoğan Yeşilyurt'un müdahalesini VAR uyarısı ile izleyen hakem Özgür Yankaya, sarı kartı iptal ederek oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Marius Sumudica ile 6. lig maçında çıkan Çaykur Rizespor yine galibiyet alamadı. Çaykur Rizespor, Sumudica'lı 6. maçında 4. beraberliğini alarak puanın 28 yaptı. İki haftalık galibiyet serisini devam ettiremeyen Demir Grup Sivasspor 32 puana ulaştı.

Süper Lig'de çarşamba günü Çaykur Rizespor, Kayserispor'a konuk olacak. Demir Grup Sivasspor, Hatayspor'u ağırlayacak.