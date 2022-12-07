Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 71 milyon 627 bin 317 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 4 milyon 539 bin 940 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 443 lira 1 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 684 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 20 bin 26 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 859 lira 72 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 206 milyon 283 bin 269 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 203 milyon 43 bin 207 metreküp olarak kayıtlara geçti.