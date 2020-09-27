Somalili genç yetenek Guled Abdi TEKNOFEST'te

Somalili genç yetenek Guled Abdi, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep'teki Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen "TEKNOFEST 2020" alanına Dışişleri ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının yetkilileriyle geldi.

Fuar merkezindeki uçak ve İHA modellerini yakından inceleyip fotoğraf çeken Somalili Abdi, uçak simülatörünü kullandı.

Annesi Maryama Hasan Muhammed'in de kendisine eşlik ettiği Abdi, gazetecilere, Türk hükümetinin davetiyle TEKNOFEST'e geldiğini dile getirdi.

Festivalin kendisini çok etkilediğini anlatan Abdi, "Herkese teşekkür ederim. Bu tür şeyleri gördüğüm için çok mutluyum. Burada olduğum için kendimi şanslı görüyorum. Bugün çok güzel şeyler gördüm." dedi.

Şimdiye kadar kendi imkanlarıyla küçük uçak maketleri yapabildiğini aktaran Abdi, gelecek planlarıyla ilgili de "Ülkemde çok imkan yok ama kendimce bir şeyler yapmak istiyorum. Türkiye'de bu alanda eğitim almayı çok isterim. İnşallah gelecekte de uçak ve helikopter üretimi gerçekleştiren bir şirket kurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar ile Guled Abdi buluştu

"TEKNOFEST 2020" alanına Dışişleri ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının yetkilileriyle gelen Abdi, T3 Vakfı standında Bayraktar tarafından karşılandı.

Abdi ile yakından ilgilenen ve cihazları tanıtan Selçuk Bayraktar, gazetecilere, kendisinin de küçük yaşlarda böyle küçük maketler yaptığını anlattı.

Türkiye'nin şartlarının şu anda çok daha iyi durumda olduğunu ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Genç kardeşimizin yokluk içerisinde maket yapabilmesi beni de etkiledi açıkçası. Zaten video sosyal medyada da bayağı yayılmış. Zannedersem TİKA'dan 'BAYKAR'ı ziyaret etse, Türkiye'nin projelerini görse' şeklinde bir çağrıda bulunuldu. Biz de TEKNOFEST devam ediyor diye çok daha renkli bir etkinlik olarak buraya davet ettik. Kendisiyle burada görüşmekten mutlu oldum. BAYKAR'a da bekleriz inşallah. Burada ülkemizin hava araçlarını yapan diğer firmalar da var, TUSAŞ var, uçuş simülatörleri yapan HAVELSAN var, onları da ziyaret edecek. Kardeşimiz 17 yaşındaymış. Ben de bir anlamda o yaşlarımı hatırladığımı söyleyebilirim."

Selçuk Bayraktar, daha sonra Somalili gence BAYKAR’ın maket İHA'sını hediye etti.