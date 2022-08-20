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Somali'de otele saldırı: 21 kişi öldü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da teröristler bir otele saldırı düzenledi. Saldırıda 21 kişi öldü. Saldırıyı terör örgütü Eş Şebab üstlendi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da teröristler bir otele saldırı düzenledi.

Silahlı grup, otele patlayıcılarla saldırdı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi üzerine çatışma yaşandı.

Olayda 21 kişi ölürken, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi de yaralandı.

Eş-Şebab üstlendi

Saldırganların halen otelde olduğu ve çatışmaların sürdüğü belirtildi.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Türkiye, saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Somali Hükümeti ve halkına başsağlığı diliyoruz." denildi.

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