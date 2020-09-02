Sırp faşistleri Müslümanlara saldırıyor

Müslümanların evlerini ve dükkanlarını yağmalayan faşit gruplar duvarlara 'Türkler defolun" diye yazdı. Bosna Hersek'te İslam Birliği Başkanı Kavazovic, "Karadağ'daki olaylar 1990'ları hatırlatıyor" dedi.

Balkan ülkesi Karadağ'da 30 Ağustos Pazar günü yapılan genel seçimin ardından zafer ilan eden Sırp milliyetçileri, ülkedeki Müslüman nüfusunu hedef almaya başladı.

Sırbistan ve Rusya'ya yakınlığı ile bilinen Demokrat Cephe öncülüğündeki muhalifler, Boşnaklara ait evlere ve dükkanlara saldırılar düzenledi.

Boşnakların yaşadığı mahallelere, "Türkler defolun" diye yazan ırkçılar, geçmişte sayısız katliamlar yapmış olan Çetnik hareketine ait flamalar da salladı.

Ülkedeki Boşnak nüfusun endişeli olduğu belirtilirken, Bosna Hersek'ten de tepkiler geldi. Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, "Karadağ'daki olaylar 1990'ları hatırlatıyor" dedi.

KARADAĞ'DAKİ SEÇİM SONUÇLARI

Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in liderliğini yaptığı DPS öncülüğündeki "Karadağ İçin Kararlı" ittifakı 30 milletvekili çıkarırken, NATO karşıtı tutumuyla bilinen ve Sırp Ortodoks Kilisesine (SPC) yakın olan Demokrat Cephe (DF) öncülüğündeki 'Karadağ'ın Geleceği İçin' ittifakı ise 27 sandalye elde etti. Muhalefet kanadının diğer oluşumlarından 'Bizim Ulusumuz Barıştır' ittifakı 10, 'Siyahtan Beyaza' ittifakı ise 4 milletvekili çıkarmayı başardı. Bu sonuçlara göre, 'Djukanovic karşıtı' 3 muhalif ittifak 81 sandalyeli Ulusal Mecliste 41 sandalye elde etti.

OLASI 3 SENARYO BULUNUYOR

Seçimin resmi sonuçlarının açıklanmasının ardından 15 gün içerisinde ilk Meclis oturumunun gerçekleştirilmesi ve Meclis başkanının seçilmesi gerekiyor. Eğer çoğunluk sağlanmazsa en yaşlı milletvekili, başkan seçilene dek oturumları yönetecek.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Meclisteki ilk oturumun ardından cumhurbaşkanı parti temsilcileri ile hükümet kurma görüşmelerine başlayacak. Bu noktada, Mecliste çoğunluğu sağlayan tarafa hükümeti kurma görevi verilecek. An itibarıyla bu avantaj muhalif ittifaklarda olsa da aradaki farkın yalnızca 1 olduğunu unutmamak gerekiyor.

Eğer muhalif kanat, fire verir ve çoğunluğu sağlayamazsa o zaman cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini DPS'den bir isme verebilir.

İki taraf da seçimden sonra 90 gün içinde hükümeti kurmayı başaramazsa cumhurbaşkanı erken genel seçim kararı alma hakkına sahip bulunuyor.