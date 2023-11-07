KGK, 32 ülkeden 50 yabancı gazeteci ile Alanya'da panel düzenledi.

Şiddetle Mücadele (HEGEM) Vakfı Başkanı Adem Solak, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak ve Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gül Sultan Özeren’in konuşmacı olarak katıldığı panelde şiddet ve suç oranlarındaki artışın altı çizilerek medyanın sadece şiddet ve suç haberleri değil çözüm projeleri ile şiddete dur diyebileceğine dikkat çekildi.

MEDYA ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN SESİ OLMALI

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak üniversite kampüslerinde uygulanması gereken sosyal arabuluculuğa dikkat çekerek “84 milyon nüfusa sahip Türkiye’de 7 milyon üniversite öğrencisi var. Bu öğrenciler her gün yeni sorun ve sıkıntılarla karşılanmakta. Yüksek öğretim kurumlarında yaşanan sorunlara medyanın kayıtsız kalmaması gerektiğini ifade etti.

‘SOSYAL ARABULUCUK YAYGINLAŞMALI’

Toplumun geleceğinde üniversite öğrencilerinin kritik önemine dikkat çekmek ve onların her yönden bütünsel gelişmeleri açısından gerekli hizmetleri sunma noktasında medyanın “Üniversitelerde Sosyal Arabuluculuk” kavramına dikkat çekmesi gerektiğimi ifade eden Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak, “Medya iyi niyetli sabırlı ve doğru bir anlayışla öğrencilerimizin sesi kulağı ve gözü olmalı” dedi.

‘ŞİDDET MESELESİ MAGAZİN OLMAKTAN ÇIKMALI’

Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gül Sultan Özeren’de toplumun bütün olarak şiddet kapsamında potansiyel risk yaşadığını belirterek “Eğer toplumsal farkındalık oluşturmazsak bilimsel analizlerden uzaklaşır şiddet meselesini magazinleştirirsek kanayan yaraya çözüm bulamayız. Hepimiz şiddet meselesinin ne kadar ciddi ve vahim boyutlarına geldiğini kabullenmesi gerekir“ dedi.

‘BÖYLE GİDERSE DAHA ÇIK CAN YANAR’

40 yıla aşkındır şiddet ve suç oranlarındaki artışın temel nedenleri ve illere göre risk haritaları oluşturulması noktasında sahada çalıştıklarını bilimsel veriler ve kitaplar hazırladıklarını belirten HEGEM Başkanı Adem Solak ise, “Her yıl artan suç ve şiddet olayları maalesef can almaya can yakmaya devam ediyor. Yazılı ve görsel medya bu konunun çözümü noktasında en etkili kurumdur” dedi. Adem Solak, Küresel Gazeteciler Konseyi’nin de paydaş olduğu ve başından beri destek çıktığı “İnsan Hakları, Şiddetle Sivil Mücadele ve Sosyal Arabuluculuk Bilincini Güçlendirme Saha Aktörleri Yetiştirme Projesi” nin daha çok insana ve kitleye ulaşması ile birlikte şiddet olaylarının önüne geçilmesi noktasında tarihi bir adım atmış olacaklarını ifade etti.

ESKİŞEHİR’DE YENİ BULUŞMA GERÇEKLEŞECEK

Adalet Bakanlığı ve HEGEM Vakfı Ortaklığı, Anadolu Üniversitesi Koordinasyonu ve 27 devlet üniversitesi işbirliği ile kamu çalışanları için ‘Yeminli Sosyal Arabuluculuk’, ‘Yeminli Şiddet Önleme Formatörlüğü’ ve ‘Yeminli İnsan Hakları Danışmanlığı’ konulu bir panel de 16 Kasım 2023 tarihinde Eskişehir’de gerçekleşecek. Etkinlikte Küresel Gazeteciler Konseyi bünyesinde şiddetle mücadeleye haberleri ile destek verenlere de plaket verilecek.