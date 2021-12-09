Sergen Yalçın devri sona erdi

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre Sergen Yalçın, istifa kararını yönetim kuruluna sundu.

Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Beşiktaş Yönetim Kurulu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasını kabul etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "29 Ocak 2020 tarihinden bu güne profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü görevini yapan, Sayın Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Görev süresince profesyonel futbol takımımızla Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan hocamız Sergen Yalçın'a çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı

Beşiktaş Kulübü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran teknik direktör Sergen Yalçın, Ümraniye'deki BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı.

Yalçın, siyah-beyazlı takımın sabah antrenmanının ardından aracıyla BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden çıktı. Yalçın, aracının içinden basın mensuplarına selam verdi ve açıklama yapmadan tesislerden ayrıldı.

679 gün görev yaptı

Siyah-beyazlı takımın altyapısında yetişen ve camianın efsaneleri arasına giren Sergen Yalçın, bu sezon alınan kötü sonuçların ardından istifa etti.

Abdullah Avcı'nın görevinden ayrılmasının ardından göreve gelen Yalçın, 679 gün takımın başında kalabildi.