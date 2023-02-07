Şentop’tan, Milletvekili Taş için taziye mesajı!

Deprem nedeniyle enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş için TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yayınladığı mesaj şöyle:

"Deprem felaketinde enkaz altında kalan, AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş’ın hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. Merhum vekilimize ve deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum."