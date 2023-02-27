Şenol Güneş, Dele Alli'nin üstünü çizdi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor maçının ardından yaptığı basın toplantısında Dele Alli'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Siyah-Beyazlılarda bu sezonki performansı en çok tartışılan oyuncuların başında gelen Dele Alli, Antalyaspor maçının ikinci yarısına çıkamadı.

Ghezzal'ın maç önünde yaşadığı sakatlık sonrasında 11 kişilik kadroya dahil olan Dele Alli, teknik direktör Şenol Güneş'in kararıyla ikinci yarıda yerini Tayfur Bingöl'e bıraktı.

"Yüksek ihtimal olmayacak"

Öte yandan maç sonu Dele Alli hakkında konuşan Şenol Güneş, İngiliz futbolcunun sezon sonu gideceğini şu sözler ile duyurdu.

"Dele Alli önümüzdeki sezon yüksek ihtimalle bizimle olmayacak. Futbol olarak beklenen katkıyı, bizim düşündüğümüz verimi sağlayamadı."