Şenol Güneş: 8 futbolcu kamptan ayrıldı

Şenol Güneş, "Alpaslan Öztürk, Bünyamin Balcı ve Enis Destan'ı milli takım kadrosuna aldık." dedi.

AMilli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''KADROYA 3 OYUNCU DAHİL ETTİK''

''Şu an iki rakibimize karşı puan avantajımız var. Diğer ülkeleri de yendiğimizde çok ciddi bir avantaj olur. Letonya, Karadağ ve Cebelitarık'ı ikişer maçta da yenersek diğer maçlarda beraberlik bile bizim için iyi olabilir. İlk kadro açıklandığında 28 oyuncuyduk, şimdi 20 kişi kaldık. Üç yeni oyuncu kadroya ekledik. Bu şekilde 23 kişiyi tamamlıyoruz. Göztepe'den Alpaslan Öztürk, Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ve Altınordu'dan Enes'i dahil ettik''

''BU MAÇ FARKLI BİR MAÇ OLACAK''

''Seyahatler, uykusuzluklar, bütün bunları düşünüyoruz. Bazen idmanlarda serbest bırakıyoruz, toplantı yapmıyoruz. Futbolcuların fiziksel ve zihinsel dinlenmesi için çalışıyoruz. Rakip de bilinmeyen bir takım. Biz futbola meraklı bir ülkeyiz. Örneğin Norveç'i herkes tanıyor. Bu Hollanda için de geçerli ama Letonya için geçerli değil. Bu maç farklı bir maç olacaktır. Zor bir maç olacak. Oyun disiplininden kopmayan bir takım olacağız. Rakibimiz sabırla ve inatla merkezi kapatıp bu şekilde oynayabilen bir takım''

''2004'TEKİ LETONYA MAÇI OLAĞANÜSTÜ ŞARTLARDA OYNANDI''

''Hedeflerimiz belli. Her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Futbolcularımızla da sürekli bunu paylaşıyoruz. Her maç bizim için farklı. Letonya iyi bir takım. Bir maçtan ders çıkarmak değil, oynadığımız oyunlardan ders çıkaracağız. O gün başarısız olduk (2004'teki Letonya maçı). Olağanüstü şartlarda oynadık orada, buz gibi bir sahada oynadık. Hakemlerle ve rakiplerle ilgili krampon kavgası yaptık. İlk maçta aldığımız 1-0'lık sonuç bizi hayal kırıklığına uğrattı. İkinci maçta 2-0'a rağmen az gelip iki gol attılar. Zaten bu yüzden dikkatli olmalıyız. Az gelip başarılı olabiliyorlar. Hollanda daha yumuşak bir takımdı, Letonya daha farklı. Biz top oynamak isteyen bir takım olarak fiziksel temastan etkilenebiliyoruz. Oyuncular bunlara göre oynayacaklar. Tekmelere kafa koyacağız, hakemin kararına saygı duyacağız. Bu şekilde başarılı olacağımızı düşünüyorum''

''BU ÇOCUKLAR GELECEK NESİLLER İÇİN İDOL OLACAKTIR''

''Biz eğer Dünya Kupası'na katılırsak üst üste iki turnuvada oynayacak bu oyuncular. Zaten önleri açık ama daha da açılacak. Dünya Kupası'nda üçüncü olduk ama dünya üçüncüsü olamadık. Başarılar yeni neslin futbola ilgisini artıracaktır. Bu da istihdamı artıracaktır. Bu çocuklar gelecek nesiller için idol olacaktır. Tıpkı 2002'deki arkadaşların yaptığı gibi. Arada takılmalar oldu ama 2008'de yine başarılı olduk. Türkiye futbolcu yetiştirir, hoca yetiştirir. Birbirimizi yemeden yaparsak başarırız.''

''HER ŞEYE HAZIRLIKLI OLACAĞIZ''

''Savunmayı nerede yaptığınız önemli. Burada savunmayı üçüncü bölgede yapmamız gerekiyor. Bütün her şeye hazırlıklı olacağız. Geriden hızlı çıkacağız, set oyununda daha sabırlı oynayacağız. Baskı, hataya zorlama her şeyi deneyeceğiz. Hollanda'nın teknik özellikleri var bize 2 gol attı. Letonya'ya da 2 gol attı. Bunlar olabiliyor. Sürpriz sonuçlar da çıkabiliyor. Sabırla, inatla, dirençle savaşarak üç puanı almak istiyoruz''

ŞENOL GÜNEŞ'TEN VERPAKOVSKİS YORUMU

''Letonya'da bize gol atan oyuncular iyi oyunculardı. Hızlı oyunculardı. Uzun atılan top sonrası da bir gol yedik. Verpakovskis bireysel yeteneğiyle yaptı. Şimdiki Letonya takımı pas yapıyor takım olarak iyi oynuyorlar. Uyumlu oynuyorlar ama tüm takım geride kalıyor. 8-9 kişiyle kapanabiliyorlar. Güçlü bir takım. En ufak ihmalimizi değerlendirebilecek bir takım. Önde oynarken de daha dikkatli olmalıyız. Andorra ve Arnavutluk maçlarında zorlandık. Oyun bizdeydi ama kazanmak için dikkatli, sabırlı, coşkulu, heyecanlı ve agresif olmalıyız. Onların yaptığından fazlasını yapacağız. Bu tür maçlarda bunlar önemli. Türkiye'nin bizden beklediği iyi bir sonuç. Moralimiz iyi, halkımız memnun, sahamız güzel. Bu memnuniyeti umarım yarın taçlandıracağız''

İŞTE KADRODAN ÇIKARTILANLAR!

A Milli Takım'da Cenk Tosun, Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz ve Emre Kılınç aday kadrodan çıkarıldı.

Geçtiğimiz günlerde ise İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare aday kadrodan çıkartılmıştı.