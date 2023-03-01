Şenol Güneş 7 futbolcunun biletini kesti!

Beşiktaş'ta gelecek sezonun planlaması ara transfer döneminde başladı. Siyah-beyazlılarda gelen oyuncular kadar gidecek isimler de gündemin ana maddesinde bulunuyor.

Sezon sonu itibariyle 8 oyuncusunun kontratı sona erecek Beşiktaş'ta Cenk Tosun dışında geriye kalanların takımda tutulması mümkün görünmüyor. Atiba Hutchinson, Welinton, Nathan Redmond, Dele Alli ve Kevin N'Koudou, performanslarıyla gözden düşen isimler olarak görülüyor.

Tayfur Bingöl çıkmazı

Ayrıca Arthur Masuaku'nun 25 maçlık opsiyonunun devreye girmemesi için de çözüm aranıyor. Bu sezon 21 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu da seneye takımda kalmayacak.

Bu isimlerin dışında geriye sadece Tayfur Bingöl kalıyor. 30 yaşındaki sağ bekin her ne kadar performansı beklentilerin üzerinde olsa da kiralık sözleşmesinin içerisinde yer alan 1.5 milyon euro'luk opsiyonun yüksek olmasından dolayı futbolcuyla devam edilmesi düşünülmüyor.