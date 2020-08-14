Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım

Sistem Doğrulama ve Tanımlama Testi kapsamında 17.28’de havalanan Bayraktar AKINCI TİHA’nın ikinci prototipi, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar’ın yönetiminde gerçekleştirilen test uçuşunda 01 saat 02 dakika havada kaldı. Gökyüzünde gerçekleştirilen testlerin ardından saat 18.30’da piste teker koyan Bayraktar AKINCI TİHA’nın üçüncü uçuş testi de başarıyla tamamlanmış oldu.

SELÇUK BAYRAKTAR RESMİ TWİTTER HESABINDAN PAYLAŞTI

BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''AKINCI'nın 2.Prototipinin test uçuşunu tamamladık.. Kelebek gibi uçuyor, Bakalım ne zaman gibi....'' ifadelerinde bulundu.