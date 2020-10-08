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Selçuk Bayraktar'dan Akıncı TİHA paylaşımı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA ile ilgili paylaşımda bulundu.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter'dan AKINCI TİHA'nın uçuş denemeleri hakkında paylaşımda bulundu.

Bayraktar paylaşımında, 'Sakin, sıcak bir lodos esintisinde AKINCI... Gelecek fırtınaların hazırlığında... Semalarımızda hür ve özgür...' ifadelerini kullandı.

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