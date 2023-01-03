Selçuk Bayraktar duyurdu! Süpersonik Kızılelma geliyor

Bayraktar, "Kızılelma'nın süpersonik varyantını da yapmayı düşünüyoruz. Sesin üstünde de uçabilen bir varyantı olacak. Bunun yanında KIZILELMA agresif manevralar yapacak" dedi.

Bayraktar tv100'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını cevapladı. "Kızılelma, savaş uçaklarına karşı muharebe edebilecek" diyen Bayraktar şunları söyledi:

KIZILELMA MI, F-35 Mİ?

İlk uçuşunu gerçekleştirmiş bir uçakla birçok ülkede kullanıma sunulmuş bir uçağı kıyaslamak çok doğru olmayabilir ama Kızılelma tamamen kullanıma hazır hale geldiğinde, bazı konularda üstünlük sağlayabilir. Bir kere karşınızda insansız, dışarıdan yönetilen bir uçak var. 5. nesil uçakların çok gelişmiş radar ve mühimmatları var. Ülkemiz de 5. nesil uçak geliştiriyor şuan. Kızılelma, gelecekte 5. nesil uçakların pabucunu dama atacak.



Bunun yanında çok daha süratli gidiyor. Hatta süpersonik varyantını da yapmayı düşünüyoruz. O daha az kullanılan bir varyant. Sesin üstünde de uçabilen bir varyantı olacak. Bunun yanında KIZILELMA agresif manevralar yapacak. 2021’in başlarında ortaya çıktı tabi Akıncı’yı yapmadan bunu yapmamız mümkün değildi. Formula 1 ekibi gibi çalışan bir ekibiz. Hatta bir anlamda mini İHA’nın geliştirilmesiyle birlikte Kızılelma’nın yazılımıyla satır, satır uğraştım. Şimdi ekibimiz çok daha büyük. Uzmanlık alanım aslında bunların otomatik uçuşu açıkçası. Malazgirt projesini türlü bahanelerle, iftira atarak, karalayarak o dönemin bürokratları durdurdu. Güneydoğu’da arazide çok yoğun çalıştığımız zamanlar, arazide 3-4 senem geçmiştir.