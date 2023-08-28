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Şehit Hakan Telli'nin kanı yerde kalmadı!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada uyuşturucu operasyonunda Polis Memuru Hakan Telli'yi şehit eden şebekeye yönelik operasyon düzenlendiği ve 39 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

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