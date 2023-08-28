Şehit Hakan Telli'nin kanı yerde kalmadı!

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis memuru Hakan Telli şehit düşmüştü.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiği ve 39 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ekiplerin yaptığı baskının görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o paylaşım:

25.08.2023 tarihinde uyuşturucuyla ilgili alınan bir ihbarı değerlendiren ekiplerimizce İstanbul İlimizin Kağıthane ilçesindeki bir adrese operasyon gerçekleştirilmiş, operasyon esnasında yaşanan silahlı çatışmada Polis Memuru Hakan Telli şehit olmuş, Polis Memuru Ahmet Yasin Çevik yaralanmıştır. 25.08.2023 tarihinde uyuşturucuyla ilgili alınan bir ihbarı değerlendiren ekiplerimizce İstanbul İlimizin Kağıthane ilçesindeki bir adrese operasyon gerçekleştirilmiş, operasyon esnasında yaşanan silahlı çatışmada Polis Memuru Hakan Telli şehit olmuş, Polis Memuru Ahmet Yasin Çevik yaralanmıştır.

ŞEHİDİMİZ HAKAN TELLİ'NİN KANI YERDE KALMADI🇹🇷



İstanbul Kağıthane'de Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda kahraman polisimiz Hakan Telli şehit olmuştu.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerimizin… pic.twitter.com/JI954EPQuT