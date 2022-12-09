Seçime Doğru-1

Beklenen seçime şunun şurasında 6 aydan kısa bir zaman kaldı. Her ne kadar henüz seçim kararı alınmasa da ülke seçim dönemine girmiş durumda.

Ben de, 40 yıla yaklaşan gazetecilik serüvenimde gördüğüm ve takip ettiğim onlarca seçimin tecrübesiyle, bu köşeden yaklaşan seçimle ilgili öngörülerimi yazacağım yazı serime başlıyorum. Haydi hayırlısı…

Görünen o ki, normal şartlarda 18 Haziran’da yapılması gereken seçimler, olması gereken tarihten önce yapılacak. Seçimler zamanından bir hafta önce bile yapılsa, bunun adına "erken seçim" denir ve Türkiye 2023 yılında bir erken seçime hazırlanıyor.

Gerçi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ardından erken seçime gitme şartları da oldukça zorlaştı. Parlamentonun erken seçim alma kararı biraz zor gözüküyor. Çünkü yeni sistemde erken seçim kararı almak için yeter oy sayısı yükseldi. Meclis’in erken seçim kararı alabilmesi için salt çoğunluk yerine, beşte üç çoğunluk gerekiyor. Son durumda 600 sandalyeli parlamentoda 580 sandalye dolu. Yani sözün kısası erken seçim yapmak isteyen parti genel başkanının 348 milletvekilini bulması gerekiyor.

Ancak ne yazık ki mevcut parlamento aritmetiği hiçbir genel başkana bu imkânı vermiyor. AK Parti’nin 286, MHP’nin 48 ve BBP'nin 1 milletvekili ile Cumhur İttifakı ancak 335 milletvekiline ulaşıyor. Yani Cumhur İttifakı’nın erken seçim kararı aldırabilmesi için 13 milletvekilinin desteğine daha ihtiyacı var. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı da erken seçim kararı alma hakkına sahip.

Kulislerde 14 Mayıs 2023’te seçim olacağı konuşuluyor. Bu kulis bilgisinin doğru olma ihtimali bana göre de hayli yüksek. Seçimlerde, 6’lı masanın beklenilen performansı gösterememesi, seçilme ihtimali zaten yüksek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu seçimleri de açık ara alma ihtimalini gitgide güçlendiriyor.

Nedense muhalefet cephesinin ortak aday üzerinde uzlaşma şansını oldukça düşük görüyorum. Bu da her partinin birinci turda kendi adayı ile yarışması olasılığını arttırıyor. Çoklu adaylı bir seçimde Erdoğan seçimleri açık ara kazanır.

Muhalefet, Cumhurbaşkanlığı yarışından kopmuş durumda. Hepsi parlamentoda koltuk sayısını arttırıp Cumhurbaşkanını etkisiz kılmaya çalışıyor. Yani açıkçası "güçlü iktidar olamayacaklarını anladıklarından olsa gerek güçlü muhalefet olmaya çalışıyorlar".

Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sadece Türkiye’nin değil artık dünyanın da en tecrübeli siyasetçilerinin arasında olduğu gerçeğini ise göz ardı ediyorlar. Sayın Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı olduğunda yeni ittifaklarla meclis aritmetiğini de kendi lehine çevirebilecek kadar tecrübeli bir siyasetçi.

Anlaşılan o ki önümüzdeki 4,5 ay çok hareketli geçeceğe benziyor. Şubat sonu seçim kararını alması bekleniyor. Bu durumda, parlamentonun Şubat sonuna kadar yoğun çalışıp seçim döneminin beklenen yasalarını çıkartması gerekiyor.