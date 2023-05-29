Seçimde halkın mesajı neydi?

SEÇİMLERDE HALKIN MESAJI NEYDİ!

Seçim sathı mahalline girilirken, sosyal medya üzerinden yapılan manipülasyonları, televizyon ekranlarındaki yorumcuları dinleyince seçimin sonucu çoktan belliydi. Algı operasyonu o kadar ileriydi ki, onlara kalsa seçim yapılmasına bile gerek yoktu.

Öncelikle; bu milletin ferasetine inanan biri olarak, bu seçimi bir demokrasi şöleni olarak gördüğümü ifade etmeliyim.

Demokrasinin vazgeçilmezi “sandık”, Türk Milletinin önüne bir kez daha geldi. Millet iradesi sandıklarda “tecelli” etti.

‘Türk Yüzyılı’ diyerek seçim startını veren Erdoğan, henüz kazandığı seçimin rehavetine ve kazanmanın şehvetine kapılmadan, yerel seçimleri hedef gösterdi.

Seçimi 85 milyonun zaferi olarak nitelendiren Erdoğan, özellikle yeni dönem için bazı önemli tespitlerde bulundu. Bunlardan en önemlisi yaklaşık 1 milyon Suriyeli’nin ülkelerine gönderilecek olması ve ekonomik kalkınmanın da ancak Cumhur ittifakıyla gerçekleşebileceğini tekrarlamasıydı.

-MECLİS’TE HAREKETLİLİK

Seçimin İkinci turunun ardından Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine gözler meclise çevrildi. Bugün (29 Mayıs) itibarıyla 177 milletvekili TBMM’ye gelerek kayıtlarını gerçekleştirdiler.

YSK’nın kesin sonuçları ilan etmesinin ardından Meclisin, ‘en yaşlı üye’ sıfatıyla MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin başkanlığında 1 Haziran’da toplanacağı öngörülüyor. Burada milletvekillerinin yemin etmesinin ardından önce Meclis başkanı sonra da ilgili kurullara milletvekilleri seçilecek.

Asıl süreç de bundan sonra başlayacak. Öncelikle “Meclis Başkanı kim olacak?” sorusu gündemdeki ağırlığını koruyor. Her şey burada kilitlenmiş durumda. Eğer MHP kanadına Meclis başkanlığı verilecekse en yakın isim olarak MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın ismi geçiyor.

AK Parti’de ise Meclis başkanlığı için birçok kişinin ismi geçiyor. Bunların başında ise şansı hayli yüksek görülenler Fuat Oktay, Numan Kurtulmuş ve Bekir Bozdağ.

YENİ CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ

Meclis yeni başkanınını seçtikten sonra milletin gözü elbette yeni KABİNE’de olacak.

Bana göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim zaferi konuşmasındaki satır aralarından anladığım kadarıyla bu Bakanlar Kurulu, bir “Teknokratlar Kabinesi” olacak gibi görünüyor.

En önemli 2 bakanlık olan İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarına kimlerin geleceği büyük merakla beklenirken, Parlamentodan gelecek bakan sayısının ise 2 en fazla 3 olacağı dillendiriliyor.

Bunların kimler olacağı büyük merak konusu tabii ki.

Dışişleri Bakanlığına İbrahim Kalın, Adalet Bakanlığı’na Mustafa Şentop, Hazine Bakanlığına Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanlığı’na Ankara Valisi Vasip Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığına RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in getirileceği Başkent kulislerinde konuşuluyor.

İTTİFAK ADAYLARI KABİNEDE OLACAK MI?

Aralarında İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı özel Kalem Müdürü Hasan Doğan gibi isimlerin de bakan yapılabileceği konuşulurken, İttifak üyelerinden bazı isimlerin de Kabinede yer alabileceği iddia ediliyor.

CHP’DE DURUM NE?

17’nci kez Erdoğan’ın karşısında yenilgiye uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’nin durumunu değerlendirmeye çalışalım.

CHP’de bu aralar herkes ölü taklidi yapıyor. Ağızları bıçak açmıyor. Bana gelen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, partinin üst düzey yönetimini “Herkes susacak. Kimse gereksiz konuşmayacak. Bu süreci böyle atlayacağız. Ben gidersem siz de gidersiniz” şeklinde tehdit etmiş.

İstifayı kesinlikle kimsenin aklına dahi getirmesine izin vermiyor. Daha önce de altını çizerek vurguladığım gibi, koltuğu vermemek için elinden gelen her şeyi yapacak diye düşünüyorum. Yanlış kararlarının bedelini ödemeye hiç niyeti yok.

Genel Başkanlık için en güçlü isim kulislerde Ekrem İmamoğlu gözüküyor. Ancak onun da Yargıtay’da bulunan davası var. İmamoğlu ve çevresindekiler ise “Artık kılıçlar çekildi, gemileri yaktık” diyerek yola çıktıklarını söylüyorlar.

6’LI MASANIN DURUMU?

Gelelim 6 masanın durumuna. Orada ise seçimlerin tek kaybedeni CHP olduğu için yerel seçimlere yönelik neler yapılacağı öncelikle konuşuluyor.

Bir de “Ben demiştim, ama dinlemediniz” diyen Meral Akşener’in eteğindeki taşları dökmesi bekleniyor.

Bu arada ilginç bir dedikodu var. Masanın 4 küçük bileşeni TBMM’de grup kurabilmek için yeni bir isim altında birleşmeyi planlıyormuş. CHP’den seçilen milletvekilleri yeni bir parti ismiyle gurup kurarak, TBMM’de farklı bir çatı altında temsil edilecekmiş!Böylelikle mecliste gurubu bulunan diğer siyasi partiler gibi onlar da gurup imkanlarından faylanmış olacaklar.

SEÇİMİ OKUMAK

Peki son olarak halk bu seçimlerde ne demek istedi? Benim görüşüme göre vatandaşlar ilk olarak “Müslüman mahallesinde salyangoz satamazsınız” dedi. Anadolu insanı açıkça,“Benim için en önemli şey, vatanın bölünmez bütünlüğüdür. Aç kalırım, her türlü zorluğu göğüslerim ama ülkemde teröristlere ya da başka ülkelerin kararlarıyla hareket edenlere izin vermem” dedi.

Hep beraber göreceğiz bakalım siyaset önündeki dönemde nasıl şekillenecek.