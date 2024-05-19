İran'dan Reisi açıklaması! Hamaney 'OHAL' mi ilan etti?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıdığı ifade edilen helikopterin, bir kazaya karıştığı ve sert iniş yaptığı açıklandı. Helikopterde, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da olduğu aktarıldı.

'HAVADAN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI YAPILAMIYOR'

İran Kızılayı, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşırken “kaza" geçiren helikopterle ilgili arama kurtarma çalışmalarının olumsuz hava şartları nedeniyle havadan yapılamadığını bildirdi.

İran devlet televizyonuna konuşan İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kulivend, "Bölgedeki olumsuz hava şartları (yoğun sis) nedeniyle arama kurtarma çalışmaları İHA'lar kullanılarak havadan yapılamıyor." dedi.

İranlı yetkili dağlık ve ulaşımı zor olan bölgede 40 arama timinin çalışmalarını karadan sürdürdüğünü aktardı.

İRAN'A OHAL İDDİASI

Öte yandan İran'dan gelen son dakika bilgilerine göre, İran Dini Lideri Hamaney'in, kaza nedeniyle ülke genelinde OHAL (Olağanüstü Hal) ilan ettiği iddia ediliyor.