Sarıbal, Uludağ teklifini eleştirdi!

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, AK Parti milletvekillerinin, Uludağ Alan Başkanlığının kurulmasıyla ilgili kanun teklifine tepki gösterdi.

Teklifte 11 AK Parti milletvekilinin imzasının bulunduğunu dile getiren Sarıbal, "Bu tasarı Uludağ'ı yandaşlara, bir grup turizmciye peşkeş çekme, Uludağ'ın doğal, tarihsel, kültürel alanlarını ticarete ve ranta konu etme yasa tasarısıdır. O yüzden AKP milletvekili arkadaşlarımı duyarlılığa çağırıyorum." diye konuştu.

Orhan Sarıbal, Uludağ'ın sadece Bursa'daki 3,5 milyon insanın değil 84-90 milyon nüfuslu Türkiye'nin ve dünyanın en önemli alanlarından biri olduğunu belirterek, bu bölgenin kendine ait flora ve faunasının bulunduğunu ifade etti.

Uludağ'ın yönetiminde yetki karmaşası olduğu gerekçesiyle böyle bir kanun teklifi hazırlandığının söylendiğini, ancak bunun doğru olmadığını savunan Sarıbal, "Onların Uludağ Alan Başkanlığı dediği iş 'Uludağ Talan Başkanlığı' olarak hayata geçecek." değerlendirmesinde bulundu. CHP'li Sarıbal, teklifin geri çekilmesini istedi.

Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olan Jeremy Rifkin'in aldığı maaşla ilgili iddialar olduğunu belirterek, değerlendirmesini sorduğu Sarıbal, bu konuda bilgisinin bulunmadığını dile getirdi. Rifkin'in yüksek maaş aldığını da düşünmediğini ifade eden Sarıbal, küreselleşmiş bir dünyada yabancı bilim insanlarından da destek alınabileceğini söyledi.