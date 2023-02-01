Sarıbal: "Tarımsal ithalatta rekor kırdık"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çiftçinin borç batağına sürüklenerek üretim yapmaya çalıştığını ileri sürdü.

İhracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 49 olduğunu, bu konuda Cumhuriyet tarihi rekorunun kırıldığını belirten Sarıbal, "Tarımsal ihracatımızın iki katından fazla ithalat yapılmış. Bunlar da tarihi rekor olarak Bakan'ın karnesine yazıldı. Bir akademiden, meslekten gelen Bakan'ın bunlar karşısında halktan özür dilemesini ya da gerekçelerini ortaya koymasını bekleriz." diye konuştu.

CHP'li Sarıbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarımsal ihracatta açıkça ithalatçıyız. Biz, neredeyse tamamen ithalata çalışan bir ülke konumundayız. Kendi topraklarımızda üretip onu yurt dışına satıp, gelir elde eden bir ülke konumunda da çok fazla değiliz. Ne yazık ki bazı önemli rekorlar kırdık. Yeni Tarım Bakanı, eski bakanlara taş çıkarttı ve ithalatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Bu Bakan, Cumhuriyet tarihinin en fazla tarımsal ithalatını bir yılda yapan Tarım Bakanı olarak tarihe yazıldı."

Orhan Sarıbal, Ulusal Süt Konseyi toplantısının ardından sütte 9 lira 70 kuruşluk maliyet analizi yapıldığını, belirlenen rakamların üreticiyi zarara uğrattığını savundu.