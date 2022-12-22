Sarıbal: "Asgari ücret hiçbir sorunu çözmeyecek"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, RTÜK tarafından dün bazı televizyon kanallarına uygulanan yaptırım ve cezaları eleştirdi.

Türkiye'de özgürlükler alanında baskı olduğunu savunan Sarıbal, "O cezalar, o yayın kuruluşları için birer onur olacaktır." dedi.

Sarıbal, gübre, tohum, ilaç, mazot başta olmak üzere birçok tarımsal girdi fiyatının artmaya devam ettiğini ancak devletin ve TÜİK'in bu rakamları doğru yansıtmadığını iddia etti. Tarım ilaçları fiyatlarının geçen yılki fiyatına göre 5 kata kadar arttığını ileri süren Sarıbal, "Türkiye'de en çok kullanılan bakırlı tarım ilaçlarının fiyatı 3,5 kat artmış, onlar hala yüzde 100'den bahsediyorlar. Bu yalandır. Merak ediyoruz öyle bir yer varsa biz de gidelim oradan alalım." diye konuştu.

Hiçbir sorunu çözmeyecek

Türkiye'nin, gıda enflasyonunun en yüksek olduğu ülkeler sıralamasında dünyada dördüncü, Avrupa Birliği ve OECD ülkelerinde birinci sırada olduğunu öne süren Sarıbal, şunları kaydetti:

"Tarımsal girdi fiyatları artıyor. Gıda enflasyonu artarak devam ediyor. Bu nedenle açıklanan 8 bin 500 lira asgari ücret hiçbir sorunu çözmeyecektir. Çünkü gıda fiyatlarındaki artış durmayacak. Her yapılan ücret artışının yeni zamlar oluşturacağını çok net bir şekilde görmek zorundayız. Toplumun yüzde 90'ı, AKP'nin uyguladığı para politikaları, ekonomi politikaları ve yanlış stratejiler yüzünden ne yazık ki yoksulluğa, yetersiz beslenmeye mahkum edilmiş; ülke buğdaya, arpaya, mısıra muhtaç bırakılmıştır."