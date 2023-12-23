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Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 1 ölü, 15 yaralı

Şanlıurfa’da yoğun sis nedeniyle 2 TIR ile yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda meydana geldi. 33 AEA 576 plakalı TIR, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan 63 TK 789 plakalı TIR ile 34 FVK 835 plakalı yolcu otobüsü de kazaya karıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

Otobüs şoförü hayatını kaybetti

İhbarla gelen sağlık görevlileri kazada ismi öğrelemeyen yolcu otobüsünün şoförünün öldüğünü, 15 kişinin de yaralandığını belirledi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı, soruşturma sürüyor.

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